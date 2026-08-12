Руският президент Владимир Путин заяви, че НАТО прониква в Азиатско-тихоокеанския регион и създава напрежение в Арктика, цитиран от РИА Новости.
Държавният глава е на остров Сахалин в Далечния изток на Русия, където наблюдава заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот.
"НАТО се инфилтрира тук, създават се нови военно-политически блокове, разполагат се или се планира разполагането на нови оръжейни системи тук, които представляват заплаха за нашата страна", отбеляза Путин.
Той коментира и действията на Европейския съюз спрямо така наречения "сенчест флот". По думите му, Западът е стигнал до възможността за "конфискация" на руски кораби и продажба на "откраднато имущество".
"Това е грабеж и пиратство, Русия ще бъде принудена да отговори огледално на подобни действия, където сметне за необходимо и целесъобразно. Искам да обърна внимание на решенията на Европейския съюз, които бяха взети наскоро. Виждаме, че властите на някои страни, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на кораби на нашите икономически оператори - мирни, искам да подчертая", заяви Путин.
От началото на годината няколко европейски държави обявиха, че са задържали руски петролни танкери.
Руският държавен глава каза още, че Русия не представлява заплаха за Япония и няма претенции към нея.
Същевременно Токио за първи път включи управляваната от Путин държава сред основните си заплахи в своите доктрини.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Да започва още една тридневна война
Анонимен
Една хирошима ще им спретне и ще си седнат на задниците
Анонимен
Тоя палячо облякъл униформа, но го бива само да плаши и шантажира. За първи път в Средиземно море няма нито един руззки боен кораб. Нито един! В Черно море флотът им е наврян на ку...то в г...за или в Новоросийско-насранск. А сега плямпа и за Арктика. Ама в Арктика братът китаец точи лиги да свърже Европа и Азия през северния маршрут. Очакваме позвъняване от Пекин и кацане на земя ;)
Анонимен
Очакваме клиниката в царев брод да вземе мерки относно твоята персона(-ни).
Анонимен
Кацни на земята шизо и спри да четеш фейсбук. Има руски сайт с разположението на корабите от военният им флот в световния океан. Я виж какво има в Тартус. За подлодките няма да говорим щото тях не ги показват. А пък Арктика си е руска на 60% колкото и да се напъваш ти и оранжевият ти господар.
Анонимен
12.08.2026 15:46 Уви,няма достатъчно сграден фонд и нужният персонал,така,че ще се примерим да са между нас и да сме потърпевши,даже и с цената да сме им не само косвени,но и реални жертви!
Анонимен
Ходи с бочак за да не бъдеш жертва. Е тоз в пловдив ако имаше една ножка да бодне пишлеметата в задника ся щеше да е още жив.
Анонимен
Владимир Владимирович Плашипутарник
Mind ill
На дедушка са му облекли военната униформа, да хване дикиш като плаши гаргите.