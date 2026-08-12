Руският президент Владимир Путин заяви, че НАТО прониква в Азиатско-тихоокеанския регион и създава напрежение в Арктика, цитиран от РИА Новости.

Държавният глава е на остров Сахалин в Далечния изток на Русия, където наблюдава заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот.

"НАТО се инфилтрира тук, създават се нови военно-политически блокове, разполагат се или се планира разполагането на нови оръжейни системи тук, които представляват заплаха за нашата страна", отбеляза Путин.

Той коментира и действията на Европейския съюз спрямо така наречения "сенчест флот". По думите му, Западът е стигнал до възможността за "конфискация" на руски кораби и продажба на "откраднато имущество".

"Това е грабеж и пиратство, Русия ще бъде принудена да отговори огледално на подобни действия, където сметне за необходимо и целесъобразно. Искам да обърна внимание на решенията на Европейския съюз, които бяха взети наскоро. Виждаме, че властите на някои страни, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на кораби на нашите икономически оператори - мирни, искам да подчертая", заяви Путин.

От началото на годината няколко европейски държави обявиха, че са задържали руски петролни танкери.

Руският държавен глава каза още, че Русия не представлява заплаха за Япония и няма претенции към нея.

Същевременно Токио за първи път включи управляваната от Путин държава сред основните си заплахи в своите доктрини.

Дир.бг