Двама души са паднали от мотоделтапланер в морето в Несебър, съобщи БНР.

Сигналът за инцидента е подаден около 11 часа. Той е станал на плаж "Олимпийски надежди" в кв. "Аурелия".

На делтапланера са били двама души - инструктор и клиент.

По първоначална информация единия от пострадалите е в тежко състояние. По неофициална и непотвърдена информация на местния сайт "Флагман" туристът е загинал, а тялото му все още е във водата.

На 19 август м.г. 8-годишно момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. Второкласникът Иван заедно с майка си Мария са били вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето падна от около 50 метра височина в морето, а майката остана във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхна.

Дир.бг