Една от най-популярните платформи за доставка на храна и други стоки Takeaway.com ще прекрати дейността си в България от 15 септември 2026 г. Компанията е уведомила потребителите си за решението по имейл, като до тази дата приложението ще приема всички валидни и неизползвани ваучери, както и попълнени карти с печати.

От компанията майка Just Eat Takeaway.com посочват, че решението е свързано с намерението да насочат инвестициите си към ускоряване на растежа и изграждането на силни и устойчиво печеливши пазарни позиции, като едновременно с това продължат да осигуряват обслужване на клиентите, партньорите и куриерите.

Бизнесът има повече от 20 години история в България, а от 2018 г. работи под марката Takeaway.com. В страната компанията има около 220 служители и 480 куриери. От дружеството заявяват, че ще ги подкрепят в процеса на прекратяване на дейността.

Takeaway.com стъпи на българския пазар през 2018 г. чрез придобиването на BGMenu за 10,5 млн. евро. По това време компанията разшири присъствието си едновременно и в Румъния, където придоби BGMenu и свързаната с него платформа Oliviera. През май 2022 г. обаче Just Eat Takeaway.com обяви, че напуска румънския пазар заради слабите резултати и ще насочи ресурсите си към държави с по-голям потенциал за растеж.

В продължение на години Glovo и Just Eat Takeaway.com бяха сред основните международни играчи на българския пазар за доставки. Секторът се разрасна значително около пандемията от COVID-19, когато по-широкото навлизане на дистанционната работа и хибридния модел доведе до по-голямо търсене на доставки до дома.

Конкуренцията на пазара обаче се засили значително през последните години. През 2025 г. в България навлязоха още международни платформи, сред които Bolt Food и Wolt, които постепенно изградиха устойчиво присъствие в страната.

На международно ниво бизнесът на Just Eat Takeaway.com също претърпя сериозна промяна. През февруари 2025 г. технологичният инвеститор Prosus придоби компанията за 4,1 млрд. евро. Към момента на сделката Just Eat Takeaway.com оперираше на 17 международни пазара и свързваше 61 млн. потребители с повече от 356 хил. местни партньори.

Междувременно секторът на доставките продължава да се консолидира. Преди по-малко от месец Uber Technologies договори придобиването на Delivery Hero в сделка, оценяваща германската компания на 14,8 млрд. долара. Uber предложи 41,50 евро за акция и ще придобие по-голямата част от глобалния бизнес на Delivery Hero, който обхваща 50 пазара.

Delivery Hero присъства и в България чрез платформата Glovo, което означава, че страната е сред пазарите, засегнати от договорената сделка.

Напускането на Takeaway.com ще промени допълнително структурата на българския пазар за доставки на храна и други стоки. Компанията е сред международните платформи, които се наложиха в страната през последните години, след като пазарът се разрасна значително вследствие на промяната в потребителските навици по време на пандемията.

Dir.bg