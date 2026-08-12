Мотоделтапланерът, от който в морето в Несебър паднаха двама мъже и единият от тях изгуби живота си, е бил самоделен, съобщи bTV.

Спасители на плаж "Олимпийски надежди" в кв. "Аурелия" коментираха, че и преди е имало инциденти с тази машина. Машината е била абсолютно незаконна, никога не е била регистрирана.

Сигналът за трагедията е подаден около 11 часа именно от плажните спасители край базата на Националната спортна академия.

Най-вероятно силен вятър е обърнал мотоделтапланера и двамата мъже, които са били приятели са паднали във водата в близост до скали.

Служители на близката водна база видели инцидента и влезли с джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже.

Единият от тях обаче е загинал на място, а 71-годишният собственик на мотоделтапланера е транспортиран в критично състояние в реанимацията на УМБАЛ-Бургас.

Разследването на случая е поето от Окръжната прокуратура в морския град. Очаква се от държавното обвинение и МВР да бъде дадена официална информация.

На 19 август м.г. 8-годишно момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. Второкласникът Иван заедно с майка си Мария са били вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето падна от около 50 метра височина в морето, а майката остана във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхна.

За трагедията бяха задържани и обвинени отговорникът на атракциона, морякът и капитанът на плавателния съд.

Дир.бг