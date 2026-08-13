Румънските власти започнаха днес контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на река Дунав, които се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините, съобщават местните медии.

Националната компания „Нуклеарелектрика“, която е оператор на централата, съобщи в изявление, изпратено до Букурещката фондова борса, че дейностите по контролирано спиране на втори блок на централата са започнали в 7:00 ч. днес и ще завършат около 11:00 ч.

В края на юли, заради ниския дебит на Дунав, бе спрян и първи реактор на атомната централа, припомнят медиите.

АЕЦ „Черна вода“ разполага с два реактора с мощност от по 700 мегавата. Централата осигурява около 20 процента от производството на електроенергия в Румъния.

„Решението за контролирано спиране и на Блок 2 е продиктувано от продължаващото значително понижаване на нивото на река Дунав“, посочват от „Нуклеарелектрика“.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12–19 август дебитът на Дунав при влизането му в Румъния ще бъде от порядъка 1350-1400 куб. м/сек, което е под многогодишната средна стойност за месец август от 3900 куб. м/сек.

Дир.бг