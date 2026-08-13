Състоянието на пребитото от баща си 5-годишно дете от с. Новачене, Ботевградско, остава критично.

То е на апаратна вентилация. Настанено е в детската реанимация в "Пирогов".

Първоначално е доведено в монтанската болница от майка му.

Лекарите, които го приемат, са установили тежка черепно-мозъчна травма, гръдна травма, също и счупени ребра.

Медиците, които го видели, са се разплакали.

Детето е било почти в коматозно състояние, а от болницата веднага са организирали въздушната линейка заедно с колегите си от "Пирогов", за да бъде транспортирано много бързо.

Детето за втори път идва в монтанската болница.

Първия път са го довели преди два месеца - тогава баба му е потърсила за него медицинска помощ.

Тогава е имало съмнения, че е било бито, но е било прегледано и по желание на бабата, детето се е прибрало вкъщи, предава Нова телевизия.

24-годишният баща е задържан за 72 часа, грозят го от 3 до 15 години затвор, ако бъде осъден.

В рамките на разследването са разпитани свидетели и са събрани доказателства за съпричастността му към престъплението. Установено е, че детето и обвиняемият живеят в едно домакинство, поради което деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Ботевград.

Дир.бг