Милиони будни се наслаждаваха на небесното шоу на Персеидите.

Нощта на 12 срещу 13 август 2026 г. беше пикът за наслада на метеорния поток веднага след слънчевото затъмнение и новолунието.

Метеор със зелена опашка, център и два спътника, бяха наблюдавани от Якобсдорф, Германия, по време на метеорния поток Персеиди.

Над Истанбул заснеха падаща звезда, а пътниците в самолет над Турция успяха пътьом в небето да се насладят на метеорния сноп и да го заснемат.

Според Катедра "Астрономия" на Софийския университет максимумът е бил към края на нощта 12/13 август.

При идеално тъмно небе теоретичната активност е около 80-100 метеора/час, но от реално място обикновено ще виждате значително по-малко.

За Персеидите най-важното не е конкретно място с "гледка", а максимално тъмно небе, далеч от градско светлинно замърсяване.

Навлизайки в атмосферата със скорост около 50 км/секунда, на височина около 100 км над Земята, тези малки частици материя оставят следи в звездното небе, които в някои случаи могат да продължат до няколко секунди.

Падащите звезди бяха видими дори в Берлин, където има силно светлинно замърсяване, още преди 23:00 ч. (21:00 GMT), съобщи Тим Флориан Хорн, директор на градския планетариум "Цайс Майор".

Берлинчани се събраха пред планетариума, за да наблюдават зрелището, предаде ДПА.

Метеорният поток Персеиди е активен от 17 юли до 24 август всяка година, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделили се в космическото пространство от кометата 109P/Суифт-Тътъл.

Това е комета с дълъг период - тя преминава през перихелия на орбитата си веднъж на 133 години. За последен път 109P премина през своя перихелий (най-близо до Слънцето) на 11 декември 1992 г.

А за онези, които нямаха възможност да отидат на открито и да се любуват на редкия спектакъл, НАСА предава на живо цялото шоу, което там започна около 7:00 часа сутринта, българско време.

Дир.бг