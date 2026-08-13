Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС.
Путин направи този коментар на среща с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко на един от Курилските острови - Итуруп. По-рано днес руският президент, който е на власт вече четвърт век, пристигна на първото си посещение на този архипелаг в Далечния изток.
Лимаренко докладва на Путин, че дори на срещи с местни жители в най-отдалечени райони хората казват: "Всичко за победата" - мобилизационен девиз за войната срещу Украйна.
"Такъв е нашият народ. (Руснаците) имат генетичния код на победител", отговори Путин.
Тона е първото посещение на руския президент на Курилските острови, пише БТА.
Визитата на държавния глава е на остров Итуруп, който е в южната част на архипелага.
Курилските острови са предмет на исторически спор между Русия и Япония, посочва Ройтерс. Двете страни и до днес не са подписали мирния договор за Втората световна война заради териториалния диспут за островите, които японците наричат Северните територии.
Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер.
Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.
Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.
Дир.бг
Коментари
Ха-Ха-Ха
Генетичният код на мужиците е пиянството, преклонението пред батюшката, мързел и бедност.
Лаврентий Берия
Че как няма да е " Всичко за победата"?! Благодарение на свободата на словото в Русия, там още взривяват мостове и Хитлер е на прага на Москва😂.
А който случайно разбере или каже нещо извън линията на Путин, немедлено го пиши безследно изчезнал☠️
Анонимен
Поредният "высер" на изперкалата кагебешна гнида. Нещастникът долен се затътри на 8000 км от Украйна, за да се качи на кораб и да се прави на мъж Щот всички видяха "парада му на ВМС" с жалкия трансперанти строените папурковци за отчетност на мероприятието. Ех, голям страх за живота. Страх от чужди и от свои. И що така? Что случилось?
Анонимен
То един дето говореше за генетично и расово превъзходство такива ги надроби, че 50 000 000 души платиха цената, а той се самоуби. Да пази Господ!
Анонимен
Тъй, тъй! Чисти арийци - синеоки и високи като Путя:)))))
Анонимен
Достатъчно човек да разгледа с Гугъл руския остров Сахалин и намиращия се много близо японски - Хокайдо. И да си даде сметка какви смешни и жалки победители са руснаците.
Анонимен
Руски неонацизъм в чист вид. Радев да иде да им вдигне 2-3 антифашистки паметника че много са пропаднали.
Анонимен
Летял Путя, летял
и на КУРилите кацнАл.
Анонимен
Местните путинофреници здраво са се възпалили. Или пък е само един, но за сметка на това е набрал гной като за десетима. Явно снимката с пилотката на Путин му действа както на мен ми действа секси мед.сестра с касинка.