Периодично се появяват твърдения, които обещават лесен начин за поддържане на добра форма и здраве без особени усилия. Едно от тях гласи, че "един час в топла вана изгаря толкова калории, колкото половинчасова разходка". В основата на тази идея действително има научно изследване, но заключението често се представя прекалено опростено. Учени от Университета Лафбъро във Великобритания са проучвали как пасивното нагряване на организма влияе върху енергийния разход и обмяната на веществата. За целта участниците са били потапяни в гореща вода, без да извършват физическа активност. Резултатите показват, че нагряването на тялото наистина изисква допълнителна енергия, но това не означава, че ефектът е равностоен на този от ходенето.

При престой от около един час във вана с температура на водата приблизително 40°C организмът може да изразходва допълнително около 80-140 килокалории. Точната стойност обаче е индивидуална и зависи от редица фактори - температурата на водата, телосложението, особеностите на метаболизма и дори генетичните характеристики на човека. Наблюдавани са и други интересни ефекти от пасивното нагряване. Горещите вани могат да допринесат за по-стабилни нива на кръвната глюкоза, което потенциално би могло да бъде полезно за хора с повишен риск от диабет тип 2. Освен това топлината стимулира образуването на така наречените протеини на топлинния шок. Те участват в защитата на клетките и във възстановяването им при различни видове увреждане.

Въпреки тези резултати не е коректно един час във ваната директно да се приравнява към половинчасова разходка. Основната разлика е в начина, по който тялото изразходва енергия. При ходене, дори с умерено темпо, активно работят множество мускулни групи, а сърдечно-съдовата и дихателната система трябва да се приспособят към натоварването. Това значително увеличава енергийните нужди на организма. За около 30 минути умерено ходене човек може да изгори приблизително между 100 и 300 килокалории в зависимост от телесното си тегло, скоростта и интензивността. Във ваната мускулите практически не извършват подобна работа, затова механизмът на енергийния разход е съвсем различен.

По време на физическа активност организмът използва енергия за мускулните съкращения, движението, работата на сърдечно-съдовата и дихателната система и регулирането на телесната температура. Като източници на енергия се използват както гликогенът - запасената форма на въглехидратите в мускулите и черния дроб - така и мастните резерви. При престой в гореща вана картината е различна. Тялото изразходва допълнителна енергия предимно за поддържане на нормална температура и за охлаждане, включително чрез изпотяване, когато водата е достатъчно гореща. Първоначално по-голяма роля има глюкозата в кръвта, а при по-продължително нагряване могат да се използват запасите от гликоген и в по-малка степен мастните резерви.

Съществената разлика между разходката и топлата вана не се изчерпва само с броя на изразходваните калории. Редовното ходене и останалите форми на физическа активност имат комплексно въздействие върху организма. Те подпомагат работата на сърдечно-съдовата система, укрепват костите, поддържат мускулния тонус и могат да повлияят положително върху настроението и качеството на съня. Топлата вана също има своите предимства - тя може да отпусне тялото, да намали усещането за напрежение и да подпомогне релаксацията. Тези ефекти обаче не са равностойни на физиологичните ползи, които човек получава от движението и редовното физическо натоварване.

Затова твърдението, че един час в топла вана е равностоен по изгаряне на калории на половинчасова разходка, е силно преувеличено. Ваната може да увеличи енергийния разход и да окаже благоприятно влияние върху определени метаболитни показатели, но не представлява заместител на физическата активност. По-важният въпрос е защо толкова често търсим пасивни начини да заменим движението. Причината може да бъде умората, натовареното ежедневие или желанието за по-лесно решение. Именно редовното движение обаче може да помогне за подобряване на физическото и психическото състояние. Поддържането на здравословно тегло и добро здраве изисква комплексен подход, който включва както балансирано хранене, така и системна физическа активност.

Най-добрият подход е човек да открие форма на движение, която му носи удоволствие и която реално може да превърне в част от ежедневието си. Това може да бъде ходене, плуване, танци, йога или друга подходяща активност. Когато движението не се възприема като неприятно задължение, вероятността да се превърне в устойчив навик е значително по-голяма. Топлата вана от своя страна може да остане средство за почивка, отпускане и подобряване на общото усещане за комфорт. Тя има своето място в грижата за тялото, но ролята й е различна от тази на тренировките. Вместо да се разглеждат като взаимозаменяеми, движението и релаксацията е по-разумно да се използват като допълващи се елементи на здравословния начин на живот.

Дир.бг