Двама мъже са задържани за до 24 часа, след като в жилищата им са открити наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.
След 09,00 часа сутринта вчера след проведени оперативни мероприятия служители на РУ - Велики Преслав са претърсили жилището на 32-годишен мъж на ул. „Райко Даскалов“. Намерени и иззети са около 45 грама суха маса, която при направен полеви тест реагира на канабис.
В обедните часове вчера служители на РУ - Шумен са претърсили и къща в село Изгрев, в която живее 21-годишен мъж. Намерени и иззети са около 2,5 грама суха маса, която предстои да бъде изследвана.
По двата случая са образувани бързи производства.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Абе, що пипате на ората бурканите със зимнина?
Петър
Ако е била за лична употреба, без разпространение и без напушване на приятели, едва ли би се стигнало до акция.
Анонимен
До денонощния на Марица всяка вечер има наркомани - седят на една счупена пейка. Употребяват и продават.
Анонимен
певец..
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Анонимен
Да си пушат, теб какво ти пречи?
Анонимен
То и варенето на ракия е забранено но си варят хората :)
Анонимен
Тези явно си плащат на когото трябва - никой ги не закача. А са убитаци...
Чомака
Дилъра на марицата се казва Йордан Петров от 4 ти Вход на първия етаж ома много хубава трева вчера с един приятел си намерихме една фаска върху колата му и се напушихме много фаща ама неще да ми продав на мен
ШУМ.БГ
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