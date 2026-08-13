Двама мъже са задържани за до 24 часа, след като в жилищата им са открити наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

След 09,00 часа сутринта вчера след проведени оперативни мероприятия служители на РУ - Велики Преслав са претърсили жилището на 32-годишен мъж на ул. „Райко Даскалов“. Намерени и иззети са около 45 грама суха маса, която при направен полеви тест реагира на канабис.

В обедните часове вчера служители на РУ - Шумен са претърсили и къща в село Изгрев, в която живее 21-годишен мъж. Намерени и иззети са около 2,5 грама суха маса, която предстои да бъде изследвана.

По двата случая са образувани бързи производства.

ШУМ.БГ