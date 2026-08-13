Завърши основният ремонт и пребазирането на Детско отделение в МБАЛ-Шумен. В него – на четвъртия етаж на Хирургическия блок, вече са хоспитализирани 24 деца, съобщиха от лечебното заведение.

За малките пациенти ще се грижат петима специалисти по педиатрия, четирима специализанти, 10 медицински сестри и един болногледач.

„Напълно са реновирани и обновени над 65 помещения – 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, със санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източно и западно крило на отделението. Създадена е подходяща обстановка, като за деца. Освежена е и заседателната зала“, каза д-р Недко Тодоров, зам.-директор на МБАЛ-Шумен.

Ремонтът излезе 756 121 лв. По-голямата част от необходимата сума за цялостната реконструкция на етажа бе осигурена от общините акционери и от дарители. Шуменският Общински съвет гласува 421 461 лв. а „Алкомет“ АД осигури 160 000 лв. В кампанията за набиране са участвали 9 от десетте шуменски общини, с изключение на Върбица. В списъка на дарителите са още „Инер Уил – клуб“ Шумен, „Автомагистрали - Черно море“ АД, Българо-турски дамски клуб, Катя Александрова и други. Болницата дофинансира ремонта със собствени средства в размер на около 120 000 лв.

Новото Детско отделение ще бъде официално открито с водосвет на 17 август.

На партерния етаж на старата сграда, където досега се помещаваше Детско, ще остане отделение „Хемодиализа“. За другите два етажа все още няма окончателно решение.

ШУМ.БГ