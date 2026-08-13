Завърши основният ремонт и пребазирането на Детско отделение в МБАЛ-Шумен. В него – на четвъртия етаж на Хирургическия блок, вече са хоспитализирани 24 деца, съобщиха от лечебното заведение.
За малките пациенти ще се грижат петима специалисти по педиатрия, четирима специализанти, 10 медицински сестри и един болногледач.
„Напълно са реновирани и обновени над 65 помещения – 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, със санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източно и западно крило на отделението. Създадена е подходяща обстановка, като за деца. Освежена е и заседателната зала“, каза д-р Недко Тодоров, зам.-директор на МБАЛ-Шумен.
Ремонтът излезе 756 121 лв. По-голямата част от необходимата сума за цялостната реконструкция на етажа бе осигурена от общините акционери и от дарители. Шуменският Общински съвет гласува 421 461 лв. а „Алкомет“ АД осигури 160 000 лв. В кампанията за набиране са участвали 9 от десетте шуменски общини, с изключение на Върбица. В списъка на дарителите са още „Инер Уил – клуб“ Шумен, „Автомагистрали - Черно море“ АД, Българо-турски дамски клуб, Катя Александрова и други. Болницата дофинансира ремонта със собствени средства в размер на около 120 000 лв.
Новото Детско отделение ще бъде официално открито с водосвет на 17 август.
На партерния етаж на старата сграда, където досега се помещаваше Детско, ще остане отделение „Хемодиализа“. За другите два етажа все още няма окончателно решение.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Пет стикера не правят обстановката детска! При положение, че са вложени толкова пари, можеше да се вложи и малко повече въображение! Дори и с минимални средства може да се постигне много. Ама кой ли мисли за децата........
Анонимен
лева
До Аноним 13.08.202613:18
Все пак това не е детска градина или кът за забавления, а болнично заведение. По-важно е да е чисто, с добри специалисти и подходящи условия за децата и родителите им. Поздравления за всички дарители и изпълнители на инициативата!
Анонимен
А да видим кой ще продаде и на кого старото детско за хоспис. Цялото местене беше заради тази далавера на ГЕРБ. Палачинката се обърна.
Иванов
Сега въпроса е, Кой ще гепи старото ДО??
Наблюдателен
Не виждам къде са отишли толкова много пари, леглата -старите, шкафчета та-старите, нова боя и евентуално шпакловка, друго не се забелязва.
Анонимен
Абе хора, ще видите ли нещо добро? Като слушате в колко болници закриват детски отделения!
Анонимен
Изпълнител е фирмата, която ремонтира лятното кино. Там са парите. Детското се оскъпи заради изборите. Трябваха пари на Хари. И пак не е депутат.
Анонимен
Не се усеща да е детско отделение с тези малки стикери над леглата. Браво, всички други градове могат, но в Шумен трябва да се радваме, че е с нови легла и пак добре, че има спонсори.
Малко повече да се бяхте постарали или от крадене толкова пари останаха .......