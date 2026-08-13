Две близо двучасово заседание Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста двете момичета, обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. През цялото време под прозорците на магистратите имаше скандирания "До живот", "Убийци" и "Мафия" от събралите се на протест няколкостотин души.

37-годишният Георги издъхна в болница, след като бе открит на 4 август в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал в 17.29 часа на телефон 112. Той бе транспортиран в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания и въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно почина.

Обвиняеми за жестокото убийство са три момчета и две момичета - всички на възраст между 14 и 17 години. Те са от Пловдив, Стара Загора и село Строево. На 7 август Окръжният съд в Пловдив наложи мерки за неотклонение "задържане под стража" и на петимата, а впоследствие адвокатите на двете момичета - 17-годишната Михаела от Стара Загора и 15-годишната Виктория от Пловдив - обжалваха решението и поискаха подзащитните им да бъдат пуснати на свобода под надзора на родителите си.

Заседанието на апелативните магистрати бе проведено при закрити врата. На него присъстваха майката на ученичката от града под тепетата и бащата на тийнейджърката от града на липите.

Тезата на адвокатите на тийнейджърките бе, че те не са участвали в побоя и че искат да излязат от ареста и да са под надзора на родителите си.

Наблюдаващият прокурор Стефани Черешарова коментира пред журналисти след края на заседанието, че решението на Апелативния съд да остави момичетата в ареста е взето, тъй като има опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление.

За зверския побой показания са дали множество свидетели и петима преки очевидци, които описват ролята на всеки от задържаните.

Същевременно повече от два часа близо 500 души, събрали се на протест пред Съдебната палата, блокираха входовете и изходите на сградата. Напрежението бе високо, а протестиращите скандираха "До живот!" и "Убийци!".

Те настояват за най-тежките наказания за младежите, обвинени за жестокия побой над Георги, довел до смъртта му. Хората искат и всички останали младежи, за които има данни, че са присъствали по време на боя, да бъдат установени, задържани и изправени пред съда.

Според протестиращите всеки, който е имал отношение към случилото се, трябва да понесе отговорност.

С ескалираща емоционалност множеството постепенно поде възгласи за доживотни присъди, а много от тях дори призоваха за връщане на смъртното наказание и прилагането му спрямо убийците.

Дир.бг