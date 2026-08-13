На 12 август 2026 г. специалистите на Военномедицинска академия (ВМА) записаха нова страница в историята на българската трансплантология. За първи път в България на един пациент бяха трансплантирани едновременно два органа - черен дроб и бъбрек, съобщават от лечебното заведение.

Реципиентът е едва 20-годишен младеж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Неговият шанс за "втори живот" идва след донорска ситуация в УМБАЛ "Свети Георги"-Пловдив. Донорът също е млад мъж - на 20 години, изпаднал в мозъчна смърт.

Експлантацията на органите бе извършена в УМБАЛ "Света Екатерина" от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. След това започва същинската битка със сложната интервенция, която събра в операционните зали две трансплантационни направления, развивани последователно през годините във ВМА, и десетки специалисти с различна експертиза.

Първо бе трансплантиран черният дроб от екип на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология: професор Никола Владов, професор Васил Михайлов и д-р Цветан Тричков.

Операцията продължи стандартно като време - 5 часа. Беше трудна като цяло. В момента пациентът е в задоволително състояние, екстубиран, контактен и адекватен, коментира професор Владов.

След трансплантацията на черния дроб идва ред на втория жизненоважен орган - бъбрека. Тази част от интервенцията бе поета от съвместен екип на Клиника "Урология", ръководена от професор Илия Салтиров, и Клиниката по съдова хирургия. В него участваха капитан доцент Светозар Марангозов, д-р Огнян Гъцев и д-р Виктория Тодорова, добавят от ВМА.

Бъбречната трансплантация продължи около 4 часа. В случая ние сме малко облагодетелствани по отношение реакция на отхвърляне на органа, тъй като новият черен дроб все пак филтрира някои антитела. Особеното тук беше изключителната координация между всички участници - на практика ние нямаме загубено време, всичко следваше технологично едно след друго. Това говори за много добра подгототвка на екипите, което пък може да се случи само в такава болница като ВМА, посочи от своя страна професор Салтиров.

Зад двете трансплантации обаче стои много повече от работата на хирургичните екипи в операционната зала. От подготовката на реципиента и експлантацията на органите, през двете последователни трансплантации, до интензивното лечение и последващите грижи - десетки специалисти от различни структури работиха в пълен синхрон. При интервенция от такъв мащаб всяко действие е част от прецизна последователност, в която времето, координацията и решенията на всеки от екипите са от ключово значение.

Съществена роля за успешното провеждане на трансплантациите има анестезиологичният екип, ръководен от професор Евелина Одисеева и д-р Едлир Груда. В подготовката, оценката и последващото лечение на пациента участват и специалистите от Клиниката по гастроентерология, ръководена от професор Крум Кацаров - доцент Марина Конакчиева и д-р Румяна Гледжарска, както и нефрологичният екип на професр Райна Робева и доцент Даниела Петрова.

Така близо 20 години след началото на чернодробната трансплантационна програма и само месеци след старта на бъбречните трансплантации във ВМА опитът на различни поколения и специалности се срещна в една операционна - за първата в България комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек при един пациент.

Зад медицинския успех обаче стои решение, взето в момент на огромна човешка загуба. Ръководството на ВМА и лично генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски изказва своите най-искрени съболезнования и дълбока признателност към близките на донора. В един от най-тежките моменти за своето семейство те са намерили сили да вземат решение, с което дават шанс за живот на друг млад човек.

Малко по-рано от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" съобщиха, че сърцето на донора е било трансплантирано на 41-годишен мъж в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" в София, а другият бъбрек - на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска".

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж.

Дир.бг