Бившият правосъден министър в кабинета "Сакскобургготски" Антон Станков е починал днес във Военномедицинска академия в София след кратко боледуване.

"Един достоен мъж с добро име. Нека светлината да осветява пътя му отвъд. Почивай е мир, Тони", написа в профила си във Фейсбук един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация Борис Вардев.

Антон Илиев Станков е роден през 17 февруари 1966 година в Ямбол, а средното си образование завършва в политехническо училище "Васил Левски" в Шумен през 1983 година.

Завършва право в Софийския университет "Климент Охридски" и се връща в Шумен.

През 1991 г. е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. - районен съдия в Шуменския районен съд. Работи като районен съдия в Софийския районен съд в периода 1994-1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд в периода 1997-1999 г.

Министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски, председател на Висшия съдебен съвет за същия период. След това той продължи с дейността си като юрист, член е на Софийската адвокатска колегия.

Бил е председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд, член на Юридическата комисия на БОК и на политическия съвет на НДСВ.

През 2025 година Училището за политика "Дими Паница" предложи бившия министър на правосъдието за омбудсман, като кандидатурата му бе внесена в Народното събрание.

Дир.бг