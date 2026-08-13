Разкриха незаконен развъдник за кучета край Пазарджик. В него, освен десетки питбули, вързани един за друг на вериги, са открити и телата на изгорели в пожар животни.

"Развъдникът на ужасите" се намира в земеделски площи на изхода на града в посока Пловдив. Там в клетки са отглеждани питбули, които са се ползвали за незаконни боеве, съобщи местният сайт telenews.

Днес в полицейското управление в Пазарджик е получен сигнал от граждани, според когото в района на квартал "Изток" има незаконен развъдник на кучета, съобщиха от местното МВР. На мястото е изпратен автопатрул, който заедно с представители на Областна и дирекция "Безопасност на храните" е извършил проверка, която установила заграден с телена мрежа терен, в който имало свързани със синджири кучета от породата "Питбул".

В огледа на мястото се включи и ветеринарен специалист, допълват от полицията. Проверяващите констатирали, че в имота се виждат общо 46 свързани животни. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години. Инспекторите от ОДБХ-Пазарджик и ветеринарният специалист документирали, че нито едно от тях не притежава паспорт и не е регистрирано по установения законов ред.

В загражденията имало и трупове на изгорели и задушени животни, които са изгорели след възникнал пожар, съобщи още местната медия.

Животните са отглеждани при ужасяващи условия - вързани с дебели синджири и изложени на постоянно слънце и топлина. Голяма част от тях са с видими рани по телата. В съдовете до тях не се вижда вода и храна. Започва разследване, което ще установява собствеността на ползваната площ, където е обособен развъдникът, както и хората, които са развивали тази незаконна и нехуманна дейност.

На собствениците на кучетата са съставени актове за установяване на административни нарушения и констативни протоколи. В РУ-Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.

Работата по случая продължава, допълват от местната полиция.

През април БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна, припомня БТА. Тогава 16 кучета в пет клетки бяха открити в пътнически автобус с българска регистрация. Животните бяха без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи.

Дир.бг