Руски офицер бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на руската Федерална служба за сигурност, цитирано от ТАСС.

При взрива военният е получил смъртоносни наранявания, вследствие на което е починал.

ФСС е задържала руска гражданка, заподозряна за атаката. Службата е установила, че родената през 1994 г. жена е действала по поръчка на украинските спецслужби.

В момента се извършват оперативно-издирвателни и следствени действия и се решава въпросът за образуване на наказателно производство, посочва ТАСС.

От Украйна засега няма коментар по случая, отбелязва Ройтерс.

Няколко неофициални руски канала в Телеграм идентифицираха жертвата като Роберт Шагеев, когото описаха като бивш украински морски офицер, преминал на страната на Русия по време на анексирането на Крим от Москва през 2014 г.. Те съобщиха, че по това време той е бил командир на украинската подводница "Запорожие".

Неофициалният украински сайт "Миротворец", който поддържа база данни с хора, описани като военни престъпници или предатели, написа, че Шагеев е бил "ликвидиран".

Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев не назова имената на жертвата и на задържаната жена, но благодари в изявление на служителите на ФСС и на местните жители, които са им оказали съдействие за бързото задържане на заподозряната.

На 1 август бомба избухна в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва, като загинаха трима души - жената, носеща взривното устройство, маскирано като пакет с подарък, охранителят, който я е спрял да не влезе навътре в ресторанта и 53-годишният повишен преди година в руската армия генерал-лейтенант Игор Йерусалимов.

Мишена на атентата по неофициална информация беше празнуващият рожден ден в заведението главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили (ВКС) ген. Александър Чайко.

Дир.бг