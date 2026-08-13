Руски офицер бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на руската Федерална служба за сигурност, цитирано от ТАСС.
При взрива военният е получил смъртоносни наранявания, вследствие на което е починал.
ФСС е задържала руска гражданка, заподозряна за атаката. Службата е установила, че родената през 1994 г. жена е действала по поръчка на украинските спецслужби.
В момента се извършват оперативно-издирвателни и следствени действия и се решава въпросът за образуване на наказателно производство, посочва ТАСС.
От Украйна засега няма коментар по случая, отбелязва Ройтерс.
Няколко неофициални руски канала в Телеграм идентифицираха жертвата като Роберт Шагеев, когото описаха като бивш украински морски офицер, преминал на страната на Русия по време на анексирането на Крим от Москва през 2014 г.. Те съобщиха, че по това време той е бил командир на украинската подводница "Запорожие".
Неофициалният украински сайт "Миротворец", който поддържа база данни с хора, описани като военни престъпници или предатели, написа, че Шагеев е бил "ликвидиран".
Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев не назова имената на жертвата и на задържаната жена, но благодари в изявление на служителите на ФСС и на местните жители, които са им оказали съдействие за бързото задържане на заподозряната.
На 1 август бомба избухна в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва, като загинаха трима души - жената, носеща взривното устройство, маскирано като пакет с подарък, охранителят, който я е спрял да не влезе навътре в ресторанта и 53-годишният повишен преди година в руската армия генерал-лейтенант Игор Йерусалимов.
Мишена на атентата по неофициална информация беше празнуващият рожден ден в заведението главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили (ВКС) ген. Александър Чайко.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Никак не ги обичат тези руснаци.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Е тогава какво спира руската армия да влезе в Киев? Или барем в Мала Токмачка?
Анонимен до горният
Абе гащник.....що ни си гледаш панелната смърдилница в България, от където пишеш ....ами си седнал да коментираш Украйна?! " Нерде Ямбол....,нерде Стамбол!"
ХаХаХа
Някакъв осран 21:03 коментира Украйна.
Анонимен
Видях коментара на един форумец,да взема и аз да се пробвам........абе то много мъже в тази украина,много,нека,че жените за къде без тях!
Калчо Малчев
Не може да бъде!!! В Русия всичко е спокойно!
Хе хе хе
Шизо, току що призна че Крим е в Русия. Ама че е прост.
Анонимен
Никаква прошка за гнидите, предали отечеството през 2014 г., тероризиращи 5-та година мирните граждани на Украйна!