Стилияна Николова се класира за финала в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, а освен това ще спори за отличията на обръч, бухалки и лента.

След дълги два дни по 14 часа квалификации и с участието на 94 гимнастички, финалистките станаха ясни.

Световната и европейска вицешампионка завърши втора в квалификацията на многобоя със сбор от 87.350 точки (29.800 обръч, 27.100 топка, 29.250 бухалки, 28.300 лента). Според регламента се взимат само трите най-добри оценки, затова нейната на топка отпада.

Победителка в многобоя стана германката Даря Варфоломеев с общ резултат 89.000 точки, а в топ три попадна и рускинята Мария Борисова с 86.900.

Николова намери място и в трите световни финала на отделните уреди. Тя се класира за финалите на обръч и бухалки с втори по сила резултат - съответно 29.800 и 29.250 точки, както и за финала на лента с пети резултат от 28.300 точки. На топка Стилияна завърши 13-та с 27.100 точки.

Ева Брезалиева остана само на три позиции от Топ 18 и няма да участва на финала на многобоя. Възпитаничката на Бранимира Маркова събра 81.150 точки от трите си най-силни съчетания и завърши квалификацията на 21 място.

На отделните уреди Ева записа 27.350 точки на обръч - 22 място, 25.850 на топка - 25 място, 26.750 на бухалки - 19 място и 27.050 на лента - 14 място.

Дир.бг