Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди той в ефира на „Здравей, България”.

Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.

Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи из страната.

Дарик