Двама са задържани през последното денонощие – единият за шофиране след употреба на наркотици, другият пиян, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
36-годишен мъж от Върбица е установен да шофира дрогиран. Той карал лек автомобил Ауди и е спрян за проверка около 14:00 часа вчера в град Върбица на ул. „Милан Борисов“. С техническо средство служители на РУ - Велики Преслав установили, че мъжът управлявал превозното средство след употреба на метамфетамин. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.
Около 22:20 часа снощи в град Нови пазар на ул. „Чавдар Войвода“ служители на РУ - Нови пазар спрели за проверка 40-годишен мъж от град Варна, който е управлявал лек автомобил Пежо с варненска регистрация. С дрегер е измерена 2,27 ‰ концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.
Двамата нарушители са задържани за срок до 24 часа. Образувани са бързи производства.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кухи кратуни!
Чомака
Абе тоя Йордан Петров от мариза 43 няма ли да напише някой коментар анонимен такъв из да на пиша от негово име хахахахахаха
Анонимен
Първо се научи да пишеш и почвай!