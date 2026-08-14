Двама са задържани през последното денонощие – единият за шофиране след употреба на наркотици, другият пиян, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

36-годишен мъж от Върбица е установен да шофира дрогиран. Той карал лек автомобил Ауди и е спрян за проверка около 14:00 часа вчера в град Върбица на ул. „Милан Борисов“. С техническо средство служители на РУ - Велики Преслав установили, че мъжът управлявал превозното средство след употреба на метамфетамин. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Около 22:20 часа снощи в град Нови пазар на ул. „Чавдар Войвода“ служители на РУ - Нови пазар спрели за проверка 40-годишен мъж от град Варна, който е управлявал лек автомобил Пежо с варненска регистрация. С дрегер е измерена 2,27 ‰ концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Двамата нарушители са задържани за срок до 24 часа. Образувани са бързи производства.

ШУМ.БГ