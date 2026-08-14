Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в ботевградското с. Новачене. До момента са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция.

По информация на bTV и БНР обект на акцията са две групи, известни сред местните като "Пеевите" и "Инкет". Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители.

Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от село Новачене. Кадрите предизвикаха силен обществен отзвук и призиви за саморазправа.

Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.

Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР. В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група - "Калашниците".

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени за повдигането на обвинения на задържаните.

Дир.бг