Трите нови метростанции по Линия 3 - в района на бул. "Владимир Вазов", на метрото в София бяха открити днес.

Четири години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори, но целта остана една - приемственост и стратегическо развитие на метрото, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Малко хора си дават сметка колко е трудна реализацията на един такъв проект и колко отборна работа се изисква, както и приемственост, за да може това да се случи, посочи Терзиев. Но ние сме тук, за да открием днес тези три нови метростанции, които да дадат на над 45 хиляди софиянци възможността да пътуват по-удобно и по-екологично, каза столичният кмет, цитиран от БТА.

Той подчерта, че това е отборна работа и изрази благодарностите си към всички, които са участвали в този процес, на предишната администрация и на всички, които са се борили с проблемите в настоящата администрация.

Свързаността и мобилността са ключови за развитието, за прогреса на всяка една държава, на всяко едно общество, заяви и вицепремиерът Атанас Пеканов.

Именно заради това за мен е такава чест да бъда днес тук, да поздравя всички, които бяха въвлечени в изграждането на този проект, подчерта вицепремиерът. Той каза, че Планът за възстановяване и устойчивост е финансиран от Европа със 144 милиона евро, които могат да звучат много абстрактно, като едни големи цифри, но всъщност, те могат да бъдат много ясни решения за ежедневието на всеки един софиянец, на всеки един българин.

Пеканов изтъкна, че разширението представлява три нови метростанции, три километра нови метролинии, свързване на три квартала, така че десетки хиляди хора всеки ден да ходят на работа по-бързо, по-ефективно и по-удобно.

Атанас Пеканов поздрави Столичната община и ръководството на "Метрополитен" и посочи, че през годините метрото се е доказало като един от най-значимите символни проекти на България в Европа.

Вицепремиерът изрази своите специални благодарности към инженер Стоян Братоев от Съвета на директорите на "Метрополитен", изградил метрото.

Имах честта през годините от него да науча много неща за метрото в София. Научих и за т.нар. австрийски метод на строителство преди няколко дни, чета книгата му с интерес, каза Пеканов. Той е на мнение, че именно такива решения за гражданите показват, че Европа ни носи възможности да сме по-динамични, по-бързи, по-ефективни в един свят, който го изисква.

В откриването днес участваха още зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, Николай Найденов - изпълнителен директор на "Метрополитен", Стоян Братоев - член на Съвета на директорите на "Метрополитен".

Новият участък с дължина близо три километра включва метростанциите "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия" и "Ген. Владимир Вазов". Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика.

Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.

Разширението на Линия 3 от метростанция "Хаджи Димитър" до ж.к. "Левски" е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро).

Дир.бг