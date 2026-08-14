Родилно отделение на шуменската болница ще се нареди сред малкото в страната, в които ще се извършва раждане във водна среда. Това ще става в новата индивидуална родилна зала, оборудвана със специален басейн.
За нововъведението днес пред журналисти говориха началникът на Родилно отделение д-р Ивайло Балабанов, д-р Светослава Живкова, д-р Мария Стефанова и старшата акушерка Веска Райчева.
„В целия свят стремежът е родилната помощ да предлага индивидуализирана грижа, т.е. да се разтовари родилният процес от тази институционалност и от студената атмосфера на родилните зали и жената да е в среда достатъчно близка до естествената, което да й даде възможност да изпита удовлетворение от този иначе продължителен и понякога труден процес раждането. Затова когато ми представиха проекта, аз се съгласих веднага“, каза д-р Балабанов.
Той разказа, че когато е работил в Дания през 2009-2010 година, всички провинциални болници в страната вече са разполагали с подобни басейни. „Дойде времето това да се случи и при нас с едно голямо закъснение“, каза той.
Идеята за придобиване на басейн за водно раждане е на д-р Светослава Живкова. Неин е и проектът за изпълнението на стаята. „При подводното раждане основното предимство е обезболяването. Нашата идея беше точно това, да омекотим максимално първия процес, при който се получава разкритието. Идеята на раждането в басейн е точно такава - обезболяване с по-плавен период. Самият изгонващ период също е доста по-безболезен за жената и адаптацията на новороденото е много по-добра“, обясни д-р Живкова.
Цената, която ще плащат родилките за ползване на родилната зала с басейн, все още не е определена. Консумативът за всяка жена, ползваща басейна, струва 90 евро. Също така задължително след всяко ползване водата му се използва и той се почиства основно.
„Раждането като процес, като консумативи, като медикаменти, навсякъде по света се провежда по един и същи начин и струва едно и също. Защото тези медикаменти, консумативи, които се използват и в България, идват с европейски цени, защото е европейско производство. Разликата между това, което се заплаща в нормалните западни европейски държави и това, което се заплаща при нас, е трудът на всички ни, ясно е“, каза д-р Балабанов.
Първоначално басейнът ще се ползва само за предродилния процес, като в кратък период от време персоналът ще бъде обучен и ще започне да извършва и водни раждания. За целта залата ще се оборудва и с допълнителна апаратура.
Басейнът е закупен с лични средства на д-р Балабанов, д-р Живкова и ст. акушерка Райчева. Болницата е финансирала ремонта на стаята.
ШУМ.БГ
Коментари
мечо бокса
а ште може ли да плуват децата? децки ли е басеинат?
Анонимен
Този контакт /на сантиметри от басейна/ не носи ли риск?
Анонимен
онзи ден дарителите желаеха анонимност а днес тези тримата носят славата на това дело. да не би да прикриват истинския дарител? или просто присвояват чужди заслуги?
Анонимен шуменец
Ще се сменя ли водата след всяко раждане?
Анонимен
на снимката от преди басейна беше син а стаята по-красива. Втори басейн ли има? Акоуу Галинче, пр-ке на тази болница, остаряваш!
Анонимен
"Басейнът е дарение, а благодетелят е пожелал да остане анонимен. Обзавеждането в залата също е осигурено от спонсора. "/12.08.2026 13:03/
"Басейнът е закупен с лични средства на д-р Балабанов, д-р Живкова и ст. акушерка Райчева. Болницата е финансирала ремонта на стаята."/14.08.2026 14:31/
Мургавите родилки лъжат по-малко ...Вече на очите си и черно на бяло написано да не вярваш!
Анонимен
Да се смееш ли или да поплачеш?!Явен пример как частните интереси ползват публичен ресурс.Де да бяха само те в тази мбал...
Анонимен
То пък колко да струва този басейн, те с едно раждане ще си го възвърнат, щом ще е пред родилно използване ,да бяха направили нормален малък басейн, по хигиенично щеше да е
Анонимен
басейна струва между 280 долара и 600 долара. Колкото струват обувките на Светлето.