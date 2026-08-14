Родилно отделение на шуменската болница ще се нареди сред малкото в страната, в които ще се извършва раждане във водна среда. Това ще става в новата индивидуална родилна зала, оборудвана със специален басейн.

За нововъведението днес пред журналисти говориха началникът на Родилно отделение д-р Ивайло Балабанов, д-р Светослава Живкова, д-р Мария Стефанова и старшата акушерка Веска Райчева.

„В целия свят стремежът е родилната помощ да предлага индивидуализирана грижа, т.е. да се разтовари родилният процес от тази институционалност и от студената атмосфера на родилните зали и жената да е в среда достатъчно близка до естествената, което да й даде възможност да изпита удовлетворение от този иначе продължителен и понякога труден процес раждането. Затова когато ми представиха проекта, аз се съгласих веднага“, каза д-р Балабанов.

Той разказа, че когато е работил в Дания през 2009-2010 година, всички провинциални болници в страната вече са разполагали с подобни басейни. „Дойде времето това да се случи и при нас с едно голямо закъснение“, каза той.

Идеята за придобиване на басейн за водно раждане е на д-р Светослава Живкова. Неин е и проектът за изпълнението на стаята. „При подводното раждане основното предимство е обезболяването. Нашата идея беше точно това, да омекотим максимално първия процес, при който се получава разкритието. Идеята на раждането в басейн е точно такава - обезболяване с по-плавен период. Самият изгонващ период също е доста по-безболезен за жената и адаптацията на новороденото е много по-добра“, обясни д-р Живкова.

Цената, която ще плащат родилките за ползване на родилната зала с басейн, все още не е определена. Консумативът за всяка жена, ползваща басейна, струва 90 евро. Също така задължително след всяко ползване водата му се използва и той се почиства основно.

„Раждането като процес, като консумативи, като медикаменти, навсякъде по света се провежда по един и същи начин и струва едно и също. Защото тези медикаменти, консумативи, които се използват и в България, идват с европейски цени, защото е европейско производство. Разликата между това, което се заплаща в нормалните западни европейски държави и това, което се заплаща при нас, е трудът на всички ни, ясно е“, каза д-р Балабанов.

Първоначално басейнът ще се ползва само за предродилния процес, като в кратък период от време персоналът ще бъде обучен и ще започне да извършва и водни раждания. За целта залата ще се оборудва и с допълнителна апаратура.

Басейнът е закупен с лични средства на д-р Балабанов, д-р Живкова и ст. акушерка Райчева. Болницата е финансирала ремонта на стаята.

ШУМ.БГ