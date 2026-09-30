Стойността на малката потребителска кошница през септември достигна 62,06 евро, което е с 0,7% повече спрямо август. За година поскъпването е 8,6%, а спрямо юни 2025 г. натрупаното увеличение вече е 9,3%. Това показват данните от наблюдението на цените на 21 основни стоки, извършвано от КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО).

В кошницата са включени 20 хранителни продукта и бензин А-95. Спрямо септември 2025 г. стойността на всички стоки се е увеличила с около 5 евро.

Най-сериозен месечен ръст през септември е отчетен при бензина А-95 - с 3,2%, като данните за горивото са за началото на месеца. На годишна база бензинът е поскъпнал с 30,66%.

При храните най-голямо е увеличението при зеленчуците. Краставиците са поскъпнали с 3,5% само за месец, доматите - с 1,4%, картофите - с 2%, а ябълките - с 1%.

За една година доматите са поскъпнали с 48,8%, а краставиците - с 55,8%. При картофите годишното увеличение е 15,5%, а при цялото пиле - 12,2%. Хлябът "Добруджа" от 1 кг е поскъпнал с 8,3%.

По-високи цени през септември са отчетени и при свинското месо - с 1,3%, цялото пиле - с 0,6%, и яйцата - с 0,7%. При прясното и киселото мляко, брашното, хляба и олиото няма съществени промени.

Според наблюдението след поевтиняването на плодовете и зеленчуците през летните месеци през септември започва ново покачване на цените на част от продуктите, които постепенно излизат от активния сезон.

От КНСБ обръщат внимание и на големите разлики между цените на едро и тези в магазините. По данни на синдиката надценките при отделни стоки варират от 22,8% до 146,3%. Съществуват и значителни регионални различия, като при някои продукти цените в отделни райони са с до 20% над средните за страната.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подложи на критика правителствената инициатива "Кошница с грижа". По думите му тя не постига поставената цел, тъй като липсва ефективен механизъм за държавен контрол, а реално поевтиняване на храните не се наблюдава.

Димитров посочи още, че с минималната работна заплата в България могат да бъдат купени около 10 малки потребителски кошници. Според него ръстът на доходите на хората с най-ниски възнаграждения трябва поне да компенсира увеличението на цените.

"Колкото е ръстът на минималната кошница, хората на минимални доходи трябва да получат поне толкова - 9-10%. Толкова според нас трябва да се вдигне минималната работна заплата от началото на годината, другите доходи с толкова и нагоре", заяви президентът на КНСБ.

От синдиката свързват част от поскъпването при храните и с по-високите разходи за производство, включително заради увеличението на цените на петрола, горивата и фуражите.

Дир.бг