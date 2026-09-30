Сумата от 524 306,30 евро (1 025 454 лв.), която ММС предостави за реконструкция и модернизация на зала „Младост“, вече не са достатъчни.
Това каза секретарят на Община Шумен Ирина Кьосева в отговор на въпрос от Янко Янков защо не е обявена обществена поръчка.
Парите за ремонт на най-натоварената зала в града бяха спечелени по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост през 2025 г., а отпуснатата сума бе посочена от Общината.
На заседанието на комисията по образование Ирина Кьосева заяви, че сумата, която е поискана по Програмата са недостатъчни за ремонта на залата. „Има направени допълнителни количествено-стойностни сметки, но тези допълнителни средства не са осигурени“, посочи Кьосева.
По думите й има вътрешна кореспонденция в администрацията за провеждане на обществена поръчка. „Ако тя се обяви, в нея трябва да е посочено, че няма финансиране“, допълни Кьосева.
В ремонтните дейности в зала „Младост“ бяха заложени демонтаж на цялата дограма, настилката, радиаторите, фасадни панели, ремонт на покрива. След това се предвиждаше поставяне на нова настилка и изграждане на инсталации за отопление, вентилация и климатизация.
Всички дейности по изпълнение на проектите по тази програма трябва да се реализират не по-късно от 30.06.2027 г.
ШУМ.БГ
Коментари
шуменец
Ами да ремонтират докъдето им стигат средствата и дотам. И без това града ни се напълни със спортни зали, арени и други, не може само за спорт да се наливат едни грешни пари. Време е да се обърне внимание и на културата, на театъра, да се направи нещо ново, като опера например. Стига само с този спорт.
Анонимен
Ще мине ли ден без излагация от страна на кмета? Какво ръководи изобщо той? Нека да си ходи вече и да се приключи това безхаберие !
Анонимен
Стадиони, зали, арени ... , край няма. Този кмет само спорта гледа да развива, а останалите неща са оставени сами да се оправят. На следващите избори да изберем някой, който мисли не само за спорта, но и за останалите обикновени хора.
Анонимен
То спорт се развива не със зали,а с школи и спортисти,в тоя басейн в градското нищо,кой и с какво ще отиде да тренира и при тия цени,така ще си стои за 20 - тина богаташа да се пликат преди да го затворят и като арената да е обект за ремонт след ремонт.Окьопазиха старите зали,сега е ред на Младост.Спрете!
Анонимен
Вместо са ремонтират стъпалата на Арена за милион евро и отгоре, да бяха вложили парите в зала Младост. В нея тренират нон стоп, а не като Арена, гробница празна и скъпа.
Анонимен
Доколкото разбирам от текста, миналата година Общината е поискала пари от ММС и посочила конкретно колко ще трябват. ММС са предоставили тези пари, след което някой е направил някакви допълнителни сметки, за които обаче пари няма. Кой е този някой, за какво са тези допълнителни разходи, необходими ли са изобщо и най-важното – КОЙ ЩЕ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТ и по какъв начин? И търси ли се решение?
Coscu Jamitee
3 години велики намерения, големи проекти и обещания, накрая - НИЩО! Оставка Христов!
6666
Да я съборят и да я разширят с паркинга до нея и без това е стара ,тясна и извън всякакви нормативни изисквания за баскетбол,волейбол,поне като правят нещо да става за нещо
Анонимен
6666 Хайде кажи коя друга зала е в норматив,разсипаните спортни зали ли,Арената ли,коя мие очите на Шумен,един читав булевард имахме и него разсипаха,тая тръба в която е вкарана Енчова река е бомба със закъснител,рано или късно ще падне копан,кмета е прост,съжалявам,даже и не,в целият свят се разширява,той обратното и то при готово направено,само спирките вижте каква тапа са и добре,че няма