Сумата от 524 306,30 евро (1 025 454 лв.), която ММС предостави за реконструкция и модернизация на зала „Младост“, вече не са достатъчни.

Това каза секретарят на Община Шумен Ирина Кьосева в отговор на въпрос от Янко Янков защо не е обявена обществена поръчка.

Парите за ремонт на най-натоварената зала в града бяха спечелени по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост през 2025 г., а отпуснатата сума бе посочена от Общината.

На заседанието на комисията по образование Ирина Кьосева заяви, че сумата, която е поискана по Програмата са недостатъчни за ремонта на залата. „Има направени допълнителни количествено-стойностни сметки, но тези допълнителни средства не са осигурени“, посочи Кьосева.

По думите й има вътрешна кореспонденция в администрацията за провеждане на обществена поръчка. „Ако тя се обяви, в нея трябва да е посочено, че няма финансиране“, допълни Кьосева.

В ремонтните дейности в зала „Младост“ бяха заложени демонтаж на цялата дограма, настилката, радиаторите, фасадни панели, ремонт на покрива. След това се предвиждаше поставяне на нова настилка и изграждане на инсталации за отопление, вентилация и климатизация.

Всички дейности по изпълнение на проектите по тази програма трябва да се реализират не по-късно от 30.06.2027 г.

ШУМ.БГ