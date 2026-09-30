Пътнически самолет Боинг 737, пътуващ от Дубай в Обединените арабски емирства за Тел Авив в Израел, извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия в сряда, което за кратко породи опасения за евентуално отвличане и накара Израел да вдигне бойни самолети в действие, предаде Асошиейтед прес.

Израелски медии, позовавайки се на служители по сигурността, съобщиха, че инцидентът е възникнал в резултат на вражда между двамата пилоти на самолета и че всички на борда са в безопасност. Самолетът е кацнал в Табук, гражданска и военна база в кралството.

Самолетът е подал първоначално код 7700, който обозначава обща аварийна ситуация. Малко след това е бил активиран код 7500 - международният сигнал, използван при незаконна намеса или предполагаемо отвличане на въздухоплавателно средство. По данни от проследяването на полета самолетът е променил курса си и е започнал снижаване, преди да бъде отклонен към Саудитска Арабия.

Регионален служител, информиран за инцидента, заяви, че в пилотската кабина е избухнал бой между двамата пилоти. Не е ясно веднага какво е причинило боя, каза служителят.

Израелската агенция Walla съобщава, че главния пилот е бил руснак, а вторият пилот - украинец.

На борда е имало около 180 души. Според информация на израелски медии сред пътниците са били около 100 израелски граждани, както и 27 деца.

Докато бъде изяснена ситуацията в Израел беше свикано извънредно съвещание на Съвета за сигурност, а израелските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха изтребители.

По-късно от офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху заявиха, че ситуацията е под контрол и Израел работи по връщането на пътниците у дома.

Дир.бг