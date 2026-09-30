Селекционерът на националния ни отбор за юноши до 19 години ще води мъжкия тим на България в следващите два мача.

Става въпрос за Атанас Рибарски, който поема поста "на пожар" след вчерашната оставка на Александър Димитров.

България започна трагично участието си в турнира Лига на нациите, като само в рамките на три дни загуби от Люксембург с Пловдив, а вчера направи безлично 0:0 срещу Естония отново на "Колежа".

Минути след последния съдийски сигнал Александър Димитров обяви, че той и щабът му си тръгват, след като очевидно са загубили доверието на играчите.

Това постави БФС в сложна ситуация за търси селекционер буквално в рамките на часове, защото още в събота родният тим гостува на Исландия, а три дни след това гостува и на Люксембург.

Ясно е, че в този кратък период няма как да се търси постоянен треньор с дългосрочна перспектива, а трябва да се търси човек, който веднага да застъпи и да води отбора в двете срещи.

Така БФС се спря на Атанас Рибарски, който от почти година заема поста начело на юношеския ни отбор.

Рибарски е на 41 години и работи в ЦСКА 1948 и Крумовград. Той бе част от щаба на Илиан Илиев в националния отбор, където изпълняваше функциите на анализатор, а освен това е бил помощник в Арда и пловдивския Ботев.

Очаква се изборът Рибарски да е само за предстоящите два мача, след което БФС да потърси нови име за постоянен селекционер.

От централата написаха:

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи.

Дир.бг