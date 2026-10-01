Сериозен скандал се развихри в националния отбор на Португалия.

Кристиано Роналдо отново не тренира с тима и напусна стадион "Паркен" в Копенхаген малко след пресконференцията на селекционера Жорже Жезус, съобщава A Bola.

Това е трети пореден ден, в който капитанът на Португалия не участва в заниманието на тима. Роналдо е напуснал стадиона с автомобил на Португалската футболна федерация, докато останалите му съотборници, с изключение на Франсишко Консейсао, вече са били на терена.

Случилото се идва само минути след като Жорже Жезус увери на пресконференцията си, че Роналдо ще участва в тренировката. Селекционерът обаче подчерта, че възнамерява отново да остави звездата на пейката и това явно е преляло чашата на търпението на 41-годишния играч.

Специалистът беше категоричен, че решенията за състава са изцяло негови и никой футболист няма да промени вижданията му.

Роналдо и Жезус проведоха разговор във вторник вечерта, след като португалската звезда не остана доволен от това, че не се появи в игра срещу Норвегия. Първоначално нападателят е бил информиран, че няма да играе, но впоследствие е получил указание да загрява с идеята евентуално да запише около 30 минути. В крайна сметка Роналдо не влезе на терена и след последния съдийски сигнал се прибра директно в съблекалнята.

Самият играч потвърди с кратко изявление напускането си:

"След пресконференцията на националния отбор и разговора ми с президента на Португалската футболна федерация, взех решение да напусна лагера на отбора. С времето ще разкрия на всички португалци истината за причините, подтикнали ме да напусна националния отбор, на който винаги съм се отдавал напълно.

Сега е моментът да пожелая успех на Португалия и на всичките си съотборници - без изключение".

Дир.бг