„Волов-Шумен“ загря за „Черноморец“ Бургас с победа срещу „Рилци“. При гостуването си в Добрич шуменци спечелиха с 5:1, а мачът бе от 2 етап на турнира за купата на Аматьорската футболна лига в североизточна България.

Шанс за изява в срещата получиха голяма част от юношите на шуменския клуб, които играят за втория отбор. Те оправдаха напълно гласуваното им доверие. Шестима от юношите започнаха като титуляри в мача. С хеттрик се отличи Алекс Николаев.

През първото полувреме отборът на „Волов-Шумен 2007“ вкара един гол. Негов автор в 37-та минута бе Калоян Георгиев.

Още в началните минути на второто полувреме шуменци удвоиха преднината си. В 47-та минута Алекс Николаев покачи на 0:2.

Следващите три попадения за шуменския състав станаха почти едно след друго. Алекс Николаев се разписа още два пъти за 0:4, а влезлият като резерва Жечко Йорданов вкара петия гол за „Волов-Шумен 2007“.

Почетното попадение за домакините от „Рилци“ отбеляза Гюрсел Осман.

Следващата среща за шуменци е от турнира за купата на Българяи. В неделя, 4 октомври „Волов-Шумен 2007“ посреща втородивизионния „Черноморец“ Бургас на ст. „Панайот Волов“. Срещата е от 15,00 часа.

ШУМ.БГ