Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.

"Илиян Филипов не е сред дарителите на ПБ. Целият списък е предоставен в Сметната палата. По принцип не е сред дарителите на ПБ", заяви вицепремиерът.

Гълъб Донев не пожела да коментира факта, че вътрешният министър Иван Демерджиев в предишното си битие е бил адвокат на убития предприемач.

"Не съм навътре в подробности около тази ситуация. Случаят е трагичен, нека органите да бъдат оставени да изяснят и да разследват всичко", заяви той в ефира на Нова телевизия.

По-рано в предаването "Здравей, България" беше обявено, че Филипов е присъствал на срещата на ПБ при представянето на депутатската им листа в Пловдив.

Министърът на финансите коментира и още злободневни теми, които не слизат от дневния ред на обществото през последните дни. Той съобщи, че текстовете за домашната ракия ще бъдат прецизирани, за да няма двояко тълкуване.

Целта на поправката е била да не се продава опасен домашен алкохол в заведения, обясни Донев за темата, която разбуни страсти. Подаряването на бутилка ракия не присъства в законодателството, успокои той. "Текстът ще претърпи редакция, за да не създава двусмислено тълкуване", потвърди вицепремиерът.

Относно въвеждането на данък "свръхпечалба" на банките Гълъб Донев не допусна да последва вдигане на лихвите по кредитите. По думите му това е само едно предположение.

"Тук роля има и централната банка", напомни той по повод предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев. Донев посочи, че това не е мнение на целия УС на БНБ, а само на управителя Димитър Радев.

"Не знам в чия полза е това, но за мен темата е затворена. В петък с управителя на БНБ ще имаме среща. Не приемам комуникация през медиите", коментира Донев. Преди дни той коментира, че Димитър Радев се опитва да се меси в политиката по повод несъгласието му с облагането на търговските банки.

Той е категоричен, че не би следвало банките да повишат лихвите по кредитите с въвеждането на данъка.

"Аз и експертите от министерството не допускаме подобен ход. Защото за последните 5 години банките са натрупали 588% ръст на печалбата - не е нормален този ръст. Това е свръхпечалба", коментира финансовият министър.

Дир.бг