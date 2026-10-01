ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

НА 06.10.2026г. ОТ 13:30ч.

На основание Заповед № РД - 312/15.09.2026г. на кмета на Община Хитрино във връзка с Решение № 59/28.08.2026г. по протокол № .4, т.5 на ОбС – Хитрино, Община Хитрино обявява на 06.10.2026г. (Вторник) от 13:30 часа в административната сграда на общината търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години, за периода 01.10.2026- 30.09.2029г., на ненаетите земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на: (с. Живково с общо-149.205дка) , (с. Черна с общо-326.261дка.) , (с. Върбак с общо-149.195дка.) , (с. Каменяк с общо-1360.921дка.) и (с. Тимарево с общо-86.901дка.) описани в списък- приложение към Заповед № РД – 312/15.09.2026г. с начална годишна наемна (тръжна) цена 54 евро./дка.

1. Закупуване и получаване на тръжна документация за участие (придружено с изискуемите документи) се представя платежен документ и се подава в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 05.10.2026г. в стая 208, ет.3 в сградата на Общината, на цена 13.00 евро. с ДДС, платима по банков път или на касата на общината:

Банка: „Търговска Банка Д” АД – Шумен, BIC- DEMIBGSF

IBAN: № BG18DEMI92408400025828 КОД: 447000

2. Депозит за участие в размер на 10 % /десет процента/ от началната годишна тръжна цена за отдаване под наем на съответния имот кандидатите трябва да внесат в срок до 16:30 ч. на 05.10.2026г. по сметка на община Хитрино:

Банка: „Търговска Банка Д” АД – Шумен, BIC- DEMIBGSF

IBAN: № BG31DEMI92403300025845

Депозитът се възстановява при условията на чл.9а, ал.2-5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Хитрино.

3. Стъпка на наддаване: в размер от 10% (десет процента) от началната тръжна цена.

4. Подаване на заявление за участие до 16:30 ч. на 05.10.2026г. в сградата на община Хитрино, ет.1 – Деловодство

5. В 14-дневен срок след изтичане срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник и заплащане на дължимите суми и такси, да се сключи договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с класирания на първо място участник. Цената следва да бъде платена изцяло по банков път преди сключване на договора.

За справки : Административна сграда на общината- с.Хитрино, ет.3 стая №208

тел. 0882331213