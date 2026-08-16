Русия няма да може да спечели съревнованието във "войната на изтощение", докато Украйна получава подкрепа от западния свят. Това заяви главноят икономист на Внешекономбанк (ВЭБ.РФ) Андрей Клепач по време на сесия на "Никитския клуб", съобщава The Moscow Times.

Внешекономбанк е ключовата държавна банка на Русия, която има статус на "държавна корпорация за развитие" и финансира националните проекти на Кремъл.

По думите на Клепач разходите за руската икономика от санкциите и западната блокада растат, щетите от украинските удари по пристанища, инфраструктура, химически и петролни рафинерии се увеличават, а страната все повече изостава от света в развитието на технологиите.

"Изоставаме. Губим както технологичното, така и икономическото съревнование в света. При това губим не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна. Икономиката на Украйна, разбира се, в една част е разрушена, налице е демографска катастрофа, но въпреки всичко тя оцелява благодарение на огромната си финансова помощ. При такава подкрепа техните военни и собствени разходи са почти 50% от нашия бюджет. Ние няма да спечелим надпреварата в тази война на изтощение. Имаме илюзията, че там всичко ще се срути - не се срина и няма да се срути, докато при нас разходите нарастват", посочва той.

Икономистът напомня, че след военния бум през 2023-2024 г. руската икономика през тази година е преминала към спад. Инвестициите са намалели рязко, а цивилните отрасли на промишлеността са пропаднали в рецесия - от авиостроенето и производството на строителни материали до леката и хранително-вкусовата промишленост. Ситуацията се усложнява и от свръхстрогата политика на Централната банка на Руската федерация, която според него носи отговорност за най-малко половината от икономическия спад.

По думите му конфликтът в Украйна с участието на НАТО вече продължава по-дълго от Великата отечествена война и за момента не се вижда неговият край, докато загубите от ударите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по руската нефтогазова, пристанищна и химическа инфраструктура се превръщат в забележим макроикономически спирач пред растежа.

Затягането на американските санкции в края на 2025 г. е довело до това Индия и Китай да съкратят покупките на руски петрол. Като се има предвид вероятната нова вълна от санкции и нарастващите загуби от военните действия, потенциалните темпове на растеж на руската икономика може да не надвишат 1-1,5%, отбелязва експертът.

Андрей Клепач предупреждава, че всичко това неизбежно ще доведе Русия до "социална криза", при това тогава, когато никой не я очаква, правейки паралел с Февруарската революция от 1917 г. и разпадането на СССР през 1991 г.

"Вярвам, че Русия няма да се разпадне, но съм почти сигурен, че ще стигнем до социална криза. Икономически няма да рухнем, но и нашето изоставане ще нараства с всички произтичащи от това последствия", заключва главният икономист на Внешекономбанк.

Дир.бг