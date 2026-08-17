Рекордно ниското ниво на река Дунав създава риск не само за корабоплаването, но и за питейното водоснабдяване, качеството на водата и енергийната инфраструктура. За това предупреди хидрогеологът и бивш министър на околната среда и водите Асен Личев пред БНТ.

По думите му България наблюдава състоянието на Дунав от десетилетия, но не е предприела достатъчно мерки за управление на водния ресурс. "90 години наблюдение, 90 години бездействие. Това ми е изводът", коментира Личев.

Българският участък на реката е дълъг около 460 километра - от Ново село до Силистра. За да покаже мащаба на сегашното маловодие, Личев направи сравнение с река Марица.

Според него при средни води количеството вода в българския участък на Дунав би било приблизително колкото това на 60 реки Марица при среден отток, докато в момента липсва количество, еквивалентно на около 45 Марици.

Най-сериозното притеснение на Личев е свързано с водоснабдяването на населените места по поречието на Дунав.

Той посочи, че крайдунавските градове се водоснабдяват от терасата на реката, а спадът на водното ниво може да доведе до намаляване на дебита на водоизточниците.

"Най-много ме притеснява рискът за питейното водоснабдяване", заяви Личев, като предупреди, че продължаващото маловодие може да постави под натиск водоснабдителните системи в крайдунавските населени места.

Друг сериозен проблем е възможното влошаване на качеството на водата.

По-малкият обем на реката означава по-малка способност за разреждане на замърсителите, които постъпват в нея. Според Личев количеството на замърсяващите вещества може да остане приблизително същото, но при значително по-малко вода концентрацията им се увеличава.

Той посочи още, че маловодието може да има последици за рибните популации, заустването на отпадъчни води и екосистемите по поречието.

Ниските води вече създават сериозни затруднения за корабоплаването по Дунав. Ограниченията в газенето на плавателните съдове продължават да са в сила по българския участък на реката, а плитчините затрудняват преминаването на товарни кораби.

Личев предупреди, че проблемите могат да засегнат и енергийната инфраструктура, ако тенденцията към маловодие се задълбочи. Той определи ситуацията като част от по-широк проблем с управлението на водните ресурси, който изисква дългосрочни решения, а не реакция само при настъпване на криза.

Междувременно данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" показват, че през последните 24 часа без промяна е останало нивото на реката при водомерните постове в Русе и Силистра.

При Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение на водното ниво с между 1 и 2 сантиметра. При Лом е регистрирано повишение с 2 сантиметра, а при Ново село - с 1 сантиметър.

Въпреки малките колебания всички ограничения в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка по реката все още е усложнена, като засега не се наблюдава съществено възстановяване на водните нива.

Дир.бг