Украинските сили са извадили от строя седем от десетте най-големи логистични центъра, управлявани от руската платформа Wildberries. Това съобщи украинското военно министерство, цитирано от "Укринформ".

Само преди дни с дрон беше ударен и най-големият склад на компанията, който се намира край Москва.

"Украйна е извадила от експлоатация седем от десетте най-големи логистични центъра на Wildberries", съобщи министерството.

Министерството на отбраната на Украйна подчерта, че след мащабна атака с дронове в Московска област през нощта срещу неделя, логистичният център на компанията в индустриалния парк Коледино също е преустановил дейност, заедно със склада ѝ в Домодедово.

Съоръжението в Коледино е най-големият склад на Wildberries по площ, обхващащ 250 000 квадратни метра.

"Руската логистика усеща остро последиците от войната, която Русия доведе до Украйна", заявиха от украинското Министерство на отбраната.

По-рано беше съобщено, че най-големият логистичен център на Wildberries в Подолск, Московска област, се е запалил след атака на украински дронове.

Междувременно Русия е атакувала Украйна със 128 дрона през нощта, като украинската противовъздушна отбрана неутрализира 106 от тях, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ и БТА.

Руските сили са изстреляли общо 128 бойни дрона в неделя вечерта, сред които дронове тип "Шахед", "Гербера" и дронове примамки "Пародия". Те са били изстреляни от Курска и Орелска област, град Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираната Донецка област.

Според предварителна информация от 08:30 ч. тази сутрин украинските сили са свалили или неутрализирали 106 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Няколко вражески дрона са все още в украинското въздушно пространство, уточняват военновъздушните сили.

На 14 местоположения са били засечени преки попадения, а отломки от свалени дронове са паднали на две места.

Дир.бг