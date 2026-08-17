Украинските сили са извадили от строя седем от десетте най-големи логистични центъра, управлявани от руската платформа Wildberries. Това съобщи украинското военно министерство, цитирано от "Укринформ".
Само преди дни с дрон беше ударен и най-големият склад на компанията, който се намира край Москва.
"Украйна е извадила от експлоатация седем от десетте най-големи логистични центъра на Wildberries", съобщи министерството.
Министерството на отбраната на Украйна подчерта, че след мащабна атака с дронове в Московска област през нощта срещу неделя, логистичният център на компанията в индустриалния парк Коледино също е преустановил дейност, заедно със склада ѝ в Домодедово.
Съоръжението в Коледино е най-големият склад на Wildberries по площ, обхващащ 250 000 квадратни метра.
"Руската логистика усеща остро последиците от войната, която Русия доведе до Украйна", заявиха от украинското Министерство на отбраната.
По-рано беше съобщено, че най-големият логистичен център на Wildberries в Подолск, Московска област, се е запалил след атака на украински дронове.
Междувременно Русия е атакувала Украйна със 128 дрона през нощта, като украинската противовъздушна отбрана неутрализира 106 от тях, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ и БТА.
Руските сили са изстреляли общо 128 бойни дрона в неделя вечерта, сред които дронове тип "Шахед", "Гербера" и дронове примамки "Пародия". Те са били изстреляни от Курска и Орелска област, град Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираната Донецка област.
Според предварителна информация от 08:30 ч. тази сутрин украинските сили са свалили или неутрализирали 106 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Няколко вражески дрона са все още в украинското въздушно пространство, уточняват военновъздушните сили.
На 14 местоположения са били засечени преки попадения, а отломки от свалени дронове са паднали на две места.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Бой по главите на кацапите.....бой бой бой
Анонимен
"Руската логистика усеща остро последиците от войната, която Русия доведе до Украйна",интересно съждение,но да се огледат на какво е заприличала самата украина..................,мисля,че се вместих в ПРАВИЛАТА.
до последнияАнонимен
ами за укр която по площ и население е десетки пъти по малка от русия си е направо шен ,пък и не тя нападна русия
Анонимен
17.08.2026 14:15 Грешиш,тя тероризираше руското население,което попадна заради един нарцис, политически глупак в геогравските и граници като изскуствена,административна"държава",при това,никога не съществувала,Крим административно също е отдаден от друг противоречив политик,четете бе хора,сега е лесно,даже и в библиотека не сте стъпвали,но пак ги лющите като семки и не ви е важно къде плюете.
Анонимен
Защо отвлече хиляди деца този боклук
Анонимен
Ами за да ги изяде, според опорките които ви спускат.