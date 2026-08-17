Пожар унищожи полуремарке, превозващо 15 000 кенчета бира, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Инцидентът е станал около 00,57 часа в събота на пътя между Смядово и Веселиново.

По време на движение водачът на ТИР с украинска регистрация забелязал в огледалото за задно виждане, че задните гуми на полуремаркето са се запалили.

Мъжът звъннал на 112, след което успял да разкачи влекача от полуремаркето и да го изтегли на безопасно разстояние, преди огънят да обхване товарната част.

Към мястото бил изпратен екип на пожарната в Смядово, който потушил пламъците с 8 тона вода и 60 литра пяна. В пожара обаче били унищожени полуремаркето, заедно с всички превозвани 15 000 бира.

ШУМ.БГ