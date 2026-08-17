Учени откриха необичайна функция на свързан със стреса хормон – той участва във възстановяването на мозъка след претърпяно увреждане, съобщава „Сайънс дейли".

Изследването е на специалисти от Института „Макс Планк“ по психиатрия и е публикувано в изданието Cell Reports.

Те са работили с лабораторни мишки и са установили, че след увреждане на мозъчната тъкан около засегнатата област бързо се натрупват специфичен вид клетки, наречени олигодендроцитни прогениторни клетки.

Учените констатират, че около една трета от тях и в близост до увредената тъкан на мозъка започват да произвеждат хормон, който има основна роля за регулирането на стреса. Досега специалистите не са констатирали това, се казва в публикацията.

Производството на хормона започва само няколко часа след увреждането и спира приблизително три дни по-късно. Според изследователите този кратък период показва, че той има важна роля в ранните етапи на възстановяването.

Ръководителят на изследването Ян Дойзинг смята, че е възможно откритието да има значение и за разбирането на психични разстройства, свързани със стреса. Необходими са обаче още проучвания, за да се установи евентуално наличието на подобна връзка, отбелязва изданието.

Дир.бг