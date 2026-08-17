Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. "незаконен град" в местността "Баба Алина" във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев.

Регионалният министър отиде на място, за да провери какво се случва с незаконния комплекс, а на мястото пристигнаха и варненският кмет, както и областният управител Марио Смърков, и директорът на РДНСК - Варна Кирил Москов.

По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения.

"Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство", заяви той, цитиран от Нова телевизия.

Според Шишков най-вероятно сегашният управител на ВиК не желае да спре водоснабдяването на комплекса. Министърът посочи, че има съдебни хватки съдът да не впише новата управа. "Като министър на регионалното развитие в Бургас имах сходен пример, надявам се съдът да не е толкова активен да пречи", коментира Шишков, цитиран от БТА. В края на юли Михайл Маринов беше избран да поеме ръководството на ВиК Варна на мястото на Веселин Русев, но промените още не са отразени в Търговския регистър.

За електроснабдяването на незаконните постройки министърът каза, че ще призоват частното дружество да направи така, че да помогне законът да възтържествува, т.е. да намери техническо решение. Министърът бе категоричен, че държавата няма да стои със скръстени ръце и няма да се моли.

"Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни", заяви Шишков.

Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. "Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради", каза регионалният министър.

По думите му 230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него тези постройки не е трябвало да получават удостоверения за търпимост. Проверките по случая продължават.

Шишков призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на ПУП, като посочи, че според него документът съдържа сериозни пороци и представлява опит да бъде регламентирано вече установено незаконно строителство.

Сагата "Баба Алино" избухна през май месец, още в първите дни на кабинета "Радев", когато беше установено, че комплексът на украинския предприемач Олег Невзоров е построен с неистински удостоверения за търпимост и в него, освен над 100 незаконни постройки, е изградена и незаконна ВиК-инфраструктура, три трафопоста и дори живеят хора. Строителството е извършвано през последните три години, а според инвеститора разполага с всички разрешителни от Община Варна, издадени по времето на кмета Благомир Коцев. По данни на ДНСК над 80% от незаконните строежи са вдигнати в мандата на Коцев, който пък се защити, че строителството е било забързано, докато беше в ареста.

Първите сигнали бяха подадени от депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, който се срещна с вътрешния министър Иван Демерджиев, след което започнаха и проверките. На мястото инспекция извършиха няколко министри, полицията, а прокуратурата започна проверки. Извършени бяха и арести на служители на район "Приморски", сред които беше и главният архитект на района Валентин Койчев. След акцията имаше образувани девет наказателни производства, а още преди това министър Шишков уволни дисциплинарно шефката на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна Красимира Божкова-Каталиева, която обжалва, но ВАС отхвърли жалбата й.

По закон общината трябваше да издаде заповеди за събаряне на незаконното строителство. Последваха такива от кмета Благомир Коцев, който разпореди премахването на 12 многофамилни жилищни сгради, съдържащи над 40 апартамента в "Баба Алино". Инвеститорите "Форест клуб Варна" ООД и "Венедикт 02" ЕООД обжалваха, а Административният съд във Варна спря изпълнението им заради липса на мотиви в кметската заповед.

По думите на министъра на регионалното развитие всички институции - и на местно, и на държавно ниво, са си затваряли очите. "Всички лъжат", констатира тогава Шишков. По време на изслушване в Нараодното събрание регионалният министър в края на юни заяви, че зад незаконното строителство в "Баба Алино" не стоят единични нарушения, а организирана група.

Инвеститорът Олег Невзоров, който беше напуснал страната в първите дни на скандала, скоро след това се завърна във Варна и даде показания пред ДАНС, МВР и прокуратурата. Случаят беше политизиран, тъй като след изслушване на бившия шеф на ДАНС Деньо Денев на закрито заседание на комисията за контрол на службите в парламента стана ясно, че е имало дипломатическа намеса от страна на украинското посолство за прекратяване на експулсирането на Невзоров от страната преди година.

Междувременно откриха нарушения, извършвани от двама нотариуси, които са издавали документи за собственост за сградите, а министърът на правосъдието Николай Найденов поиска наказания. Държавата премахна и незаконно поставени огради около комплекса, а миналата седмица депутатът Коста Стоянов и общински съветници алармираха, че на мястото продължават да се извършват незаконни строителни дейности, като това става в обекти със забранен достъп. Те сигнализираха, че в тези обекти има къщи, които се обитават и е налице незаконен сондаж и подадоха сигнал до прокуратурата.

Дир.бг