Никола Цолов е на прага на първия си официален тест с болид от Формула 1, а днес бяха официално потвърдени дата и условията, при които той ще се проведе.

Още преди няколко дни специализираните в моторспорта медии съобщиха, че Цолов ще тества болид от Формула 1 до края на август, а сега новината се потвърди.

Тестът ще е на 27 януари на пистата "Имола" в Италия, където Цолов ще тества болида "VCARB 02".

Това е болидът, който "Рейсинг Булс" използва през миналия сезон и бе управляван от пилотите Исак Хаджар, Юки Цунода и Лиъм Лоусън.

Дъщерният болид на "Ред Бул" събра 92 точки през миналия сезон, а сега ще бъде в ръцете на Никола Цолов, който за първи път ще прави официални тестове.

Неговата цел ще е да навърти поне 300 километра на "Имола", с което да получи суперлиценз, а това ще му позволи да участва и в някои от петъчните тренировки през този сезон.

Въпросният тест е огромна крачка за Цолов към голямата цел, а Българския лъв ще бъде на пистата заедно с Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, които ще управлява настоящия болид на "Рейсинг Булс" - "VCARB 03".

По-рано тази година главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер потвърди, че Никола, който е лидер в класирането във Формула 2, ще участва в ТРС тест за тима. ТРС е програмата, която дава възможност на младите пилоти да тестват с болиди от предишни сезони в хода на подготовката си за Формула 1.

Доскоро правилото беше, че тестовете трябва да са с автомобили отпреди поне 2 години, но заради сериозната промяна в техническия правилник във Формула 1 за сезон 2026, сега в тези тестове могат да се използват и болиди от 2025 година.

dir.bg