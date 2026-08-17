Хиляди жители на индонезийския остров Флорес все още очакват спешна помощ, след като мощното земетресение с магнитуд 7,7 отне живота на най-малко 54 души, рани стотици и нанесе щети на жилищни и други сгради, предаде Асошиейтед прес. Спасителните операции продължават на фона на нови вторични трусове и сериозни затруднения с достъпа до някои от най-тежко засегнатите райони.

Трагедията помрачи отбелязването днес на 81-вата годишнина от независимостта на Индонезия. Докато в други части на страната се провеждат празнични прояви, на Флорес много семейства прекарват деня в траур, търсене на близки и очакване на храна, вода и медицинска помощ, предаде БТА.

Повече от 1300 жилища бяха повредени при труса с магнитуд 7,7, който в събота разлюля индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови, като само на остров Флорес, в чиито район бе епицентърът на земетресението, бяха разрушени близо 250. Според Националната агенция за управление на бедствия около 5000 души са били принудени да потърсят подслон във временни приюти, а 135 са ранени. Много от оцелелите предпочитат да останат на открито или в импровизирани палатки, тъй като продължаващите вторични трусове пораждат страх от нови срутвания на вече повредени сгради.

Губернаторът на провинцията Емануел Мелкиадес Лака Лена обяви 14-дневно извънредно положение.

Индонезийският президент Прабово Субианто на церемония по издигане на знамето в чест на 81-ата годишнина от независимостта на страната в двореца Мердека в Джакарта, Индонезия

Индонезийският президент Прабово Субианто на церемония по издигане на знамето в чест на 81-ата годишнина от независимостта на страната в двореца Мердека в Джакарта, Индонезия

Геоложката служба на САЩ съобщи, че хипоцентърът бил на дълбочина от около 10 километра. Най-силните от последвалите вторични трусове са били магнитуд 6,1 и 5,9. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1,5 милиона души.

Спасителните операции са затруднени от свлачища, повредени пътища, прекъсвания на комуникациите и електрозахранването. В някои планински населени места достъпът е особено труден.

Спасителите продължават да разчистват отломки и да търсят хора, които може да са останали затрупани. В операцията са включени хиляди военнослужещи и полицаи, както и специализирани спасителни екипи. За доставянето на помощ са мобилизирани и хеликоптери и други средства за въздушен и морски транспорт.

Индонезийските власти са изпратили стотици тонове хуманитарни доставки. Сред най-необходимите продукти са питейна вода, храна, лекарства, палатки и материали за временно настаняване.

Спасителните дейности са допълнително усложнени от продължаващата сеизмична активност. След първоначалния трус са регистрирани стотици вторични земетресения. В някои райони хората съобщават за недостиг на храна, чиста вода, лекарства и други основни продукти.

Земетресението на 15 август се определя като най-смъртоносното в Индонезия от 2022 г. насам, когато силен трус в Западна Ява причини стотици жертви.

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в т.нар. "Огнен пръстен" - един от най-активните сеизмични региони в света.

Флорес също има трагична история, свързана със земетресения и цунами. През 1992 г. мощно земетресение край острова и последвалото цунами отнемат живота на около 2500 души или повече, а десетки хиляди остават без дом.

Дир.бг