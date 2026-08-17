Кметът на Бургас Димитър Николов парира слуховете, че може да бъде издигнат за кандидат-президент на ГЕРБ. Той заяви, че до провеждането на "Евровизия 2027" няма да се занимава с политика.

"Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам", каза Николов на пресконференция в Бургас, попитан за появили се в публичното пространство коментари, че може да се кандидатира за президент. Той подчерта, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песенния конкурс.

Николов добави, че не желае да се занимава с политически теми в периода до конкурса. "Темата политика въобще не ме вълнува, нито искам да се занимавам", добави кметът, цитиран от БТА.

Така Димитър Николов пресече спекулациите в зародиш, а именно - че провеждането на песенния конкурс в морския град ще налее в рейтинга му предизборно. От средите на политици и инфлуенсъри на ПП-ДБ беше тиражирана и друга хипотеза по негов адрес, свързана с президентските избори.

Според нея правителството настояло за провеждането на "Евровизия" в Бургас, а не в София, за да бъде ангажиран кметът и да няма как да се впусне в президентската битка като опонент на управляващите. В социалната мрежа беше обявен и протест пред БНТ срещу преберегването на столицата като домакин, но протестиращи не се отзоваха.

"Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия и на БНТ", каза още Николов. Той посочи, че основната му цел ще бъде всички дейности по подготовката да се реализират възможно най-бързо, а гостите на България да останат максимално доволни и впечатлени от домакинството, и да искат да се върнат отново в България.

"Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на "Евровизия", и, разбира се, на ежедневните ми кметски задължения", допълни той.

Кметът каза още, че възнамерява да "изцеди като лимон" екипа си и спира всички отпуски в името на това Бургас и страната ни да се представят по най-добрия начин пред света.

Дир.бг