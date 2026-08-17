Съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс заявява през 2017 г., предсказвайки неудържимия напредък на изкуствения интелект, че в бъдеще машините и системите, които заместват човешките работници, трябва да бъдат облагани с данъци като начин за справяне с въздействието на автоматизацията върху заетостта и избягване на спад в публичните приходи.

Гейтс казва това в интервю на Световния икономически форум преди девет години. Според бизнесмена, ако една машина извършва същата работа като човек, тя би трябвало да допринася по подобен начин за данъчната система.

"Ако се появи робот и направи същото, което правите и вие, е редно да го обложите с данък", казва по това време Гейтс.

Гейтс твърди, че предложението произтича от необходимостта да се компенсира загубата на доходи, свързани със заетостта, тъй като компаниите внедряват роботи и автоматизирани системи. Съоснователят на "Майкрософт" предполага, че получените приходи биха могли да бъдат използвани за финансиране на обучение на работниците, създаване на нови работни места и едновременно с това укрепване на сектори, където човешката намеса остава от съществено значение.

Дебатът е особено актуален днес, предвид постоянното развитие на изкуствения интелект

Това прави предложената от Гейтс мярка практически актуална. Компаниите разшириха автоматизацията отвъд фабриките, а изкуственият интелект вече позволява административни задачи, изготвяне на документи, анализ на информация и отговаряне на запитвания.

Предложението обаче получи критики и от индустрията през 2017 г. Международната федерация по роботика отхвърли директния данък върху роботите и предложи като алтернатива по-високо данъчно облагане на бизнес печалбите, получени от автоматизация.

Противниците на мярката предупредиха, че прякото данъчно облагане на машините може да обезкуражи инвестициите в технологичната индустрия, да забави иновациите и да навреди на конкурентоспособността на компаниите. Освен това, според тях, развитието на изкуствения интелект затруднява определянето кои системи директно заместват работниците и какъв е техният икономически принос.

Идеята на Гейтс отново набира скорост с напредъка на изкуствения интелект и има подобни предложения от други технологични фигури. Главният изпълнителен директор на "Антропик" Дарио Амодей предложи данък, свързан с изкуствения интелект, на 10 юни, за да финансира програма за работниците, докато предприемачът и политик Андрю Янг се застъпи за по-високи данъци върху автоматизацията и изкуствения интелект.

Dnes.bg