Заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване в Община Шумен Светослава Хайнова обяви, че напуска поста си. Тя излиза в годишен отпуск, а след това освобождава позицията си.

Като причина Хайнова изтъкна предложение за нова работа. „Днес е официално последният ми работен ден. Причината ми да си тръгна е, че получих предложение за работа в София и реших да поема по нов път. Реших да се възползвам от това, което ще даде повече възможности и на дъщеря ми. Ще работя пак в социалната сфера“, каза при откриването на Детско отделение в МБАЛ – Шумен Светослава Хайнова.

Кметът Христо Христов заяви, че все още няма кандидат, който ще замести Светослава Хайнова. „Това е нейно лично решение. Оценката за работа на д-р Хайнова е много висока. За момента нямам вариант кой ще я замества. Ще обмислим. Ще държа да бъде експерт, тъй като социална сфера и здравеопазване е основен приоритет в дейността на Общината и тук рискове не би следвало да предприемаме“, каза кметът Христо Христов.

Това е осмата промяна в екипа на кмета на Шумен.

Досега бяха сменени зам.-кметовете по образование и култура Светла Станкова, Виктория Ковчазова, по строителство и благоустройство Николай Симеонов, Лиляна Гайдарджиев и Андреан Ваньов. Рокади имаше и при заместниците на кмета Христов по бюджет и финанси – Десислава Петрова бе сменена с Бейнур Ахмед, а след това тя отново бе назначена като финансист №1 на Общината.

ШУМ.БГ