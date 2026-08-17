Заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване в Община Шумен Светослава Хайнова обяви, че напуска поста си. Тя излиза в годишен отпуск, а след това освобождава позицията си.
Като причина Хайнова изтъкна предложение за нова работа. „Днес е официално последният ми работен ден. Причината ми да си тръгна е, че получих предложение за работа в София и реших да поема по нов път. Реших да се възползвам от това, което ще даде повече възможности и на дъщеря ми. Ще работя пак в социалната сфера“, каза при откриването на Детско отделение в МБАЛ – Шумен Светослава Хайнова.
Кметът Христо Христов заяви, че все още няма кандидат, който ще замести Светослава Хайнова. „Това е нейно лично решение. Оценката за работа на д-р Хайнова е много висока. За момента нямам вариант кой ще я замества. Ще обмислим. Ще държа да бъде експерт, тъй като социална сфера и здравеопазване е основен приоритет в дейността на Общината и тук рискове не би следвало да предприемаме“, каза кметът Христо Христов.
Това е осмата промяна в екипа на кмета на Шумен.
Досега бяха сменени зам.-кметовете по образование и култура Светла Станкова, Виктория Ковчазова, по строителство и благоустройство Николай Симеонов, Лиляна Гайдарджиев и Андреан Ваньов. Рокади имаше и при заместниците на кмета Христов по бюджет и финанси – Десислава Петрова бе сменена с Бейнур Ахмед, а след това тя отново бе назначена като финансист №1 на Общината.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво,честито на всички шуменци и заетите в социалната сфера и здравеопазването в нашата община,днес е голям празник за всички.
Анонимен
Мандата свършва той кметове не си намери !
СПКАнонимен
Дано кмета да намери лекар да ръководи този сектор.
Анонимен
Предложение за работа наистина или кметя и е духнал под опашката?
Сетих се и за приказката "По-добре първи на село, отколкото последен в града", щото с капацитета си, не знам госпоицата колко би преуспяла в София. За умения не говоря.
Анонимен
Тя се е наместила, ти не я мисли. То само такива ни управляват .... "капацитети"
Анонимен
Как така лекар... нали имаше лекар, какво свърши?
Fanetti Mazakura
Кмете, остана в джобс.бг да пуснеш обява за зам. кмет.
Позицията е проветрива, млякото ми в хладилника издържа повече от твоите заместници.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Рокада и смени само,резултат 0 !