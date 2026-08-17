Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната "застане на пътя" на споразумение с Иран за Ормузкия проток. Същевременно държавният глава на САЩ призова Иран да се предаде, съобщиха американските медии.

Във връзка с протичащите от седмици преговори между Оман и Иран за контрола върху най-важния търговски воден път в света, Тръмп заяви пред журналиста от Fox News Трей Йингст:

"Ако Оман застане на пътя, ще ги бомбардираме до дупка".

Паралелно с тях Вашингтон води и собствени преговори.

Президентът на САЩ добави, че Иран трябва "да вдигне белия флаг на капитулацията".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, не се е появил нов посредник между двете страни, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Багаи посочи на пресконференция, че Пакистан продължава да изпълнява посредническа роля в отношенията между Техеран и Вашингтон, а Катар също полага усилия в тази посока.

По думите му някои европейски държави са изразили пред Иран готовност да окажат съдействие и са представили свои позиции по въпроса. Той обаче подчерта, че това е естествена част от дипломатическите контакти и не означава, че се е появил нов посредник в отношенията между Иран и САЩ.

Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ по същество не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество. Според него основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.

Говорителят предупреди, че продължаването на същия подход неизбежно ще доведе до същите резултати, както и досега.

Дир.бг