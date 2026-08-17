България вече получи първите две антидрон системи от САЩ, след като край Кардам се взриви украински безпилотен апарат "Майя" и МО започна спешно да търси начин да осигури превантивна защита, тъй като бяха отправени упреци, че нито ние, нито румънците сме засекли полета на безпилотната машина.

Двете антидрон системи, за които обяви министърът на отбраната миналия петък, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната за БТА.

От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. Миналата седмица военният министър Димитър Стоянов каза, че очакваме в събота първите две антидрон системи, но след пристигането им ще мине още една седмица за обучение на операторите, които ще работят с тях.

Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.

В коментар на инцидента с украинския дрон на наша територия Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин.

Констатацията министърът направи, след като на 8 август украинският дрон навлезе във въздушното ни пространство и се самовзриви на 100 м от румънската граница и газова станция. Преди дни и вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че страната ни е отправила запитване за придобиване на такива системи от САЩ и "Фронтекс".

Усилено работим по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за закупуване на такива системи, каза от своя страна Димитър Стоянов и допълни, че ще бъдат купени общо около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

Също в петък стана ясно, че вторите осем изтребителя F-16 Block 70 ще се забавят и се очертава да пристигнат около второто тримесечие на 2030 г. Това стана ясно на среща на Стоянов с представители на "Локхийд Мартин" за изпълнението на договора.

Причината е възникнали затруднения в производствения процес, които ще доведат до забавяне на доставката им. От американска страна беше уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното им получаване.

Дир.бг