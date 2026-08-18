Конфликт след края на двубоя от финалите на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас потресе феновете на играта у нас.

В центъра на инцидента се оказаха бившите национали Валентин и Георги Братоеви, както и Калоян Вълчинов. Комисията по плажен волейбол взе решение за дисквалификация на двамата братя, а за случая ще бъде изпратен доклад и до Дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол.

Ситуацията се разви в събота след приключването на двубоя - Константин Митев/Валентин Братоев и Калоян Вълчинов/Денис Карягин 2:1 (21:16, 12:21, 15:11).

Веднага след последната точка в мача се вижда напрежение между участниците, след което Георги Братоев се насочи устремно към Калоян Вълчинов, но в крайна сметка блъсна национала Денис Карягин в гърдите

Веднага се намесилата длъжностните лица и предотвратиха по-сериозен инцидент.

Инцидентът доведе и до официална реакция на Комисията по плажен волейбол. Първият съдия Николай Русев потвърди, че и Валентин Братоев, и Георги Братоев са дисквалифицирани.

В първоначалната си позиция главният съдия посочи като основания за решението вербално агресивно поведение спрямо длъжностни лица, както и агресивно поведение след приключването на срещата спрямо други участници.

Георги Братоев вече е бе отпаднал от турнира, поради което неговата дисквалификация има само дисциплиниращ ефект.

Решението за Валентин Братоев има пряко отражение върху продължаването на турнира. Негов партньор е Константин Митев и след дисквалификацията двойката остава непълна и няма как да продължи участието си.

С дисквалификациите казусът не приключва. За случилото се ще бъде изпратен доклад до Дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Така инцидентът ще бъде разгледан и от дисциплинарния орган на федерацията, който ще прецени дали са необходими последващи действия.

Дир.бг