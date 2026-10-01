Българин победи Магнус Карлсен на шахмат в голям онлайн турнир, в който участваха над 4000 любители, но и някои от най-силните състезатели на планетата в елита на шаха.

Сред тях бе и геният на нашето време Карлсен, който се включи в един от отборите - Liquid Chess Club.

Волен Дюлгеров пък бе част от друг състав - 9z Globant, който спечели в крайна сметка надпреварата за месец септември.

Турнирът е с особен формат и ще продължи до края на календарната 2026-а.

Партията в блиц-шаха между двамата дойде на случайния принцип, по който се определят съперниците от отделните отбори. Дюлгеров с черните фигури видимо я губеше срещу най-добрия играч на последните поне 30 години, но след това Карлсен направи груба грешка и допусна да бъде победен.

След като видя, че печели, българинът се разкрещя и разкъса тениската си, оставайки гол - нещо, което бе документирано във видеото на прякото стрийм излъчване на турнира, гледан от десетки хиляди онлайн.

Реакцията му стана вайръл сензация, а той повтаряше: "Не мога да повярвам, победихме Магнус Карлсен!"

Днес нещата придобиха по-нормални измерения и Карлсен си върна, като спечели блиц-партия срещу Дюлгеров с черните.

Но успехът на българина, който е с ранкинг 1300 в света и реално не е професионален състезател в традиционната версия на шахмата, а е онлайн такъв с интернет прякор Witty Alien, остава поне за няколко дни като тема за маниаците на шахмата в неговия дистанционен формат.

Dir.bg