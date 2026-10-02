Сестрата на Доли Партън, Стела Партън, разкри, че легендарната кънтри изпълнителка е пазила в тайна тежката си диагноза рак дори от приятели, почитатели и част от семейството. Според Стела причината била, че Доли не искала близките и феновете ѝ да се тревожат.

Както RadarOnline.com съобщи, изпълнителката на Jolene почина на 25 август на 80-годишна възраст. По-късно нейният екип потвърди, че тя е издъхнала след кратка битка с рака. 77-годишната Стела обясни, че решението да не се говори публично за здравословното състояние на сестра ѝ е било напълно съзнателно.

"Доли не искаше никой да разказва за това, защото не понасяше негативните неща и не би желала феновете ѝ да се тревожат", сподели Стела. "Не искаше и голяма част от семейството да се безпокои. Някои от нас, най-близките, знаехме, но не всеки роднина беше информиран."

По думите ѝ Доли не е искала хората да тъгуват. Въпреки това звездата вероятно би била трогната от огромната вълна от съчувствие след смъртта ѝ.

"Тя щеше да бъде много щастлива и развълнувана, че хората ѝ показват толкова много любов, защото знаеше, че това ще ни помогне да се почувстваме по-добре като нейно семейство", каза Стела.

Говорейки за покойния съпруг на Доли, Карл Дийн, както и за нейната близка приятелка Джуди Огъл, Стела добави: "В крайна сметка нейното семейство, семейството на Карл и вероятно семейството на Джуди са хората, на които тя би искала да каже: "Вижте, всичко, което направих, имаше значение за тях. Те наистина ме обичаха."

Малко след смъртта на певицата Стела я определи като изключително щедър, внимателен и добър човек. Тя разкри и че сестра ѝ дори е била готова да позволи на медицинския си екип да изпробва експериментални лекарства, ако за нея вече нямало надежда, с цел това да помогне на други хора в бъдеще.

"Сестра ми беше един от най-щедрите, внимателни и добри хора, които съм познавала. Човекът, когото светът виждаше, беше точно такава и в действителност. Наскоро ми каза, че ако за нея няма надежда, пак би позволила на лекарите си да опитат експериментални лекарства с надеждата да помогнат на други в бъдеще", заяви Стела.

В публикация в социалните мрежи тя отново отдаде почит на по-голямата си сестра и призова хората да следват нейния пример, като оказват положително влияние върху околните.

"Нека животът на сестра ми бъде пример за толерантност и уважение към другите. Не става дума за най-остроумните коментари, фалшивите боклуци, създадени с AI, или язвителните публикации в X", написа Стела.

Дир.бг