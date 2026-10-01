14-те общински съветници от Шумен оттеглиха искането си да получават 70% от пълното си възнаграждение, дори и да не присъстват на сесия. Предложението им бе залегнало като промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

В момента ако съветниците отсъстват от редовно заседание без уважителни причини, не получават нищо. Също така за участие в редовно заседание те вземат 12% от основното възнаграждение на кмета на Общината, а за участие в комисия - по още 7%. Новото предложение бе заплатата им да е фиксирана на 50% от възнаграждението на председателя на Съвета Ася Аспарухова, която получава 60% от заплата на кмета Христо Христов. Да аргументира отказа от исканата промяна думата днес взе общинският съветник Данаил Данчев.

"Целта на тази докладна записка беше да се спрат спекулациите, че протакаме заседанията, за да вземаме двойни и тройни хонорари, затова ние пожелахме да има едно хоризонтално заплащане в рамките на отредения ни бюджет. Но така или иначе ние не можахме да го обясним, поради, може би, комуникационна грешка от наша страна, и в крайна сметка решението ни е да оттеглим точката към момента", каза Данчев.

Той добави още, че когато няма приет общински бюджет, не е най-подходящият момент съветниците да се занимават със собствените си заплати.

Припомняме, че предложението за промяна в начина на определяне на възнагражденията дойде от общинските съветници Веселин Пенчев, Данаил Данчев, Гюнай Тефиков, Ивайло Обретенов, Борислав Костов, Стоян Стоянов, Петър Петров, Александър Денев, Георги Георгиев, Албена Неделчева, Светлозар Начев, Рени Стоянова, Владимир Йолов и Юлия Неделчева.

ШУМ.БГ