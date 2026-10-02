Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за конкретни планове на Русия за атаки срещу държави от Европейския съюз, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския външен министър Андрий Сибига пред журналисти.

Министърът е уверен, че Москва се опитва да възпрепятства, или поне да отслаби, подкрепата за Украйна, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от ЕС.

Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война.

Според него - с оглед събраните разузнавателни данни - подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет.

Испания, Белгия и Полша са започнали доставки на 20-милиметрови снаряди за Киев, обяви украинският външен министър

Испания, Белгия и Полша са започнали доставки за Украйна на 20-милиметрови снаряди, които играят стратегическа роля за възпирането на руските реактивни дронове, обяви още снощи украинският външен министър Андрий Сибига пред журналисти, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Сибига съобщи, че в сряда министърът на отбраната на Украйна - Евген Хмара, е прекарал целия ден, работейки по осигуряването на мунициите с калибър от 20 милиметра, и е успял да намери решение, което да осигури доставки на въпросните боеприпаси в продължение на съществен период. Той описа тези снаряди като стратегически от гледна точка на новите руски удари с реактивни дронове.

Министърът на външните работи на Украйна обясни, че е от жизненоважно значение да се помогне на украинската армия да сваля споменатите безпилотни летателни апарати. Той отбеляза, че освен системите за противовъздушна отбрана, чието постоянно използване срещу дронове излиза прекалено скъпо, изтребителите Ф-16 са сред най-ефективни бойни средства за противодействие.

Андрий Сибига благодари на Испания, Белгия и Полша, че вече са задействали процедурите по доставката на необходимите боеприпаси, и каза, че се очаква те да пристигнат в Украйна скоро. Министърът допълни, че Киев търси и частни производители, от които да купува муниции.

Южният мост в Киев бе подложен и тази нощ на руски въздушни удари

Южният мост в украинската столица Киев и тази нощ бе подложен на руски въздушни удари, заяви днес в приложението Телеграм кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Този мост над река Днепър бе поразен вчера от два руски безпилотни летателни апарата.

Също вчера руски дронове се взривиха в училище в столичния Соломянски район, с което предизвикаха пожар.

За щастие по това време всички ученици са били в укритие и не са получили наранявания, съобщиха властите в украинската столица, цитирани от Ройтерс.

Украйна е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград

Украйна е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация от днес в приложението Телеграм на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров.

Нападението е причинило пожар в жилищен блок, като огънят е бил изгасен. Има най-малко един ранен, уточни Бочаров.

Той така и не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани, обръща внимание Ройтерс.

Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия.

Dir.bg