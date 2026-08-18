„Шумен“ обяви първото си ново попълнение за сезона в Националната баскетболна лига. В състава е привлечен баскетболистът от Република Северна Македония Леонид Тодоровски.

Той е роден в Скопие през 1998 г. и започва баскетболния си път в Академията на МЗТ Скопие. Висок е 210 см. и тежи 110 кг.

„Играта на Тодоровски се доближава максимално до тази на класически център - игра с гръб към коша, максимално оползотворяване на ръстовото предимство и завършване с полукука или поднасяне под самия кош“, написаха от БК „Шумен“.

Македонецът започва професионалната си кариера в дублиращия отбор на МЗТ Скопие, следва кратък престой в Куманово. През сезон 2021/22 е част от състава на ФМП Академия. Следват трансфери в отборите на Работнички, Кожув, а през миналия сезон се подвизава в отбора на Гостивар. Освен в македонската лига, Тодоровски има изяви и в силната Адриатическа лига.

ШУМ.БГ