Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обяви на съвместна пресконференция с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Скопие, че по неин съвет страната му ще потърси следващата седмица среща с България.

"Северна Македония принадлежи на ЕС заедно с нас. Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред - каза преди това Фон дер Лайен - Съгласихме се да направим първата нова стъпка следващата седмица и да се опитаме да деблокираме процеса и всъщност да го превърнем в процес. Това е най-важната част".

В отговор на журналистически въпрос каква е стъпката, Мицкоски каза, че ще се опита да даде конкретен отговор и да излезе извън рамките на формалния дипломатически език.

"Получих съвет от председателя (на ЕК, бел. ред.). Нашият министър на външните работи и външната търговия (Тимчо Муцунски, бел. ред.) ще посети София още следващата седмица. Повод за това са Коридор №8 и проектите, които развиваме в рамките на Коридор №8. Възнамеряваме да поискаме от домакина двустранна среща. Веднага възложих на министъра да изпрати дипломатическа нота с искане за определяне на час за среща с неговия колега (българския външен министър Велислава Петрова, бел. ред.), за да можем да придвижим процеса напред", каза премиерът на РСМ.

Фон дер Лайен оцени, че Македония може да напредне бързо, след като бъде преодоляна настоящата блокада, посочвайки осъществените досега реформи.

"В момента, в който деблокираме ситуацията тук, моето лично мнение е, че можем да бъдем много бързи със Северна Македония, защото вече работим интензивно по необходимите реформи. Да, все още има работа за вършене, но това, което сте направили досега, е впечатляващо", каза председателят на ЕК.

Фон дер Лайен обясни, че пътните карти за присъединяване в момента се отнасят до държави, които вече са по-дълбоко ангажирани в преговорите и отварят и затварят глави. Според нея, след като македонският процес бъде отблокиран, ще може да се започне подготовката на пътна карта за страната.

"Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и македонският език могат да направят нашия Съюз по-богат", каза още Фон дер Лайен.

Дир.бг